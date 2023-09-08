Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна рецепти Десерт "Бите скло" – простий рецепт желейного торта, який зможе приготувати кожен

Десерт "Бите скло" – простий рецепт желейного торта, який зможе приготувати кожен

8 вересня, 2023 п'ятниця
19:00
рецепти

Торт "Бите скло": легкий та бюджетний десерт з ніжним освіжаючим смаком, який швидко готується без особливих зусиль та не вимагає складних інгредієнтів

Цей яскравий та різнокольоровий торт називають "швидким", оскільки для його приготування вам не знадобиться замішувати тісто, або розігрівати духову шафу. Але варто звернути увагу на те, що застигання желе потребує часу.

Такі торти, як витвір мистецтва, часто асоціюються з мозаїкою чи вітражем - біла щільна основа торта із вкрапленнями великих кольорових "осколків" різнобарвного желе. 

Інгредієнти:

Крем-начинка:

  • сметана – 400 г
  • згущене молоко – 300 г
  • желатин 25 г + вода 150 мл
  • три пачки желе різних смаків (будь-які за вашим смаком)
  • окріп

Основа торту:

  • печиво цукрове пряжене або крекери солодкі - 350-400 г

Фото: з загально доступних джерел

"Бите скло" - рецепт желе зі сметаною. Покрове приготування:

  • Готуємо желе, як прописано на звороті упаковки. У стандартному варіанті приготування вам необхідно в 400 мл окропу висипати вміст одного пакету желе, розмішати до розчинення.
  • Заливаємо желе у форми, де буде зручно потім його розрізати на кубики.
  • Ставимо в холодильник до повного застигання.
  • В окремій ємності змішайте желатин з водою, залиште цю суміш на 10-15 хвилин, дозволяючи желатину набухнути. Потім треба цю суміш нагріти (не кип’ятити) в мікрохвильовій печі або на водяній бані до повного розчинення желатину.
  • Змішуємо сметану, згущене молоко та розчинений желатин у великій ємності.
  • Дно роз'ємної форми для випічки обгортаємо поліетиленовою плівкою та викладаємо в 1-2 шари печиво або крекери.
  • Виливаємо крем на печиво.
  • Дістаємо з холодильника застигле желе, його треба нарізати на кубики та перекладаємо у довільному порядку в крем зі сметани.
  • Накриваємо наш торт плівкою для зберігання їжі та ставимо у холодильник на 2-2,5 години, доки десерт не застигне повністю.
  • Торт дістаємо з форми і можна подавати до столу!

Для того, щоб урізноманітнити десерт, ви можете приготувати «Бите скло» з йогуртом, замість сметани.

Таким чином, ваш десерт набуде нового смаку, особливо якщо використати не просто білий йогурт, а з наповнювачами – полуниця, чорниця, шоколад тощо.

Торт "Бите скло"з бисквітом – більш складний варіант з використанням духової шафи

Інгредієнти:

Для начинки використовуємо інгредієнти з минулого рецепту.

Для бісквіту:

  • цукор – 100 г
  • ванільний цукор – 10 г
  • три курячих яйця
  • пшеничне борошно – 65 г
  • розпушувач – 0.5 ч. л.
  • вершкове масло – 10 г

Покрокове приготування:

  • Готуємо начинку, як у попередньому рецепті (етапи 1-5).
  • Дістаємо застигле желе, ріжемо кубиками та перекладаємо у довільному порядку в крем зі сметани.
  • Далі приступаємо до приготування бісквіту. Яйця збиваємо міксером, спочатку на невеликій швидкості, а потім після утворення легкої білої піни, додаємо потроху цукор та ванільній цукор.
  • Добре збиваємо яєчну суміш близько 5-10 хвилин, доки вона не збільшиться в об'ємі втричі.
  • Потім через сито насипаємо у збиті яйця борошно з розпушувачем, перемішуємо міксером на низькій швидкості 1-2 хвилини.
  • Тісто викладаємо у змащену вершковим маслом форму для випікання, ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.
  • Готовий бісквіт дістаємо з духової шафи та даємо охолонути. Нарізаємо бісквіт кубиками.
  • Дно роз'ємної форми огортаємо поліетиленовою плівкою, викладаємо бісквіт, потім зверху наливаємо крем з желе.
  • Накриваємо торт плівкою харчовою та ставимо у холодильник на 2-2,5 години, доки десерт не застигне повністю.

Ще однією альтернативою приготування є торт "Бите скло" з бананами

Інгредієнти:

  • сметана – 500 мл
  • два банани
  • цукор – 100 г
  • желе – 3 пачки
  • желатин 25 г + вода 150 мл

Покрове приготування:

  • Готуємо желе, як прописано на звороті упаковки, та ставимо в холодильник.
  • Змішуємо желатин з водою для "набухання" та нагріваємо суміш, як описано в першому рецепті (етап 4).
  • Збиваємо міксером сметану з цукром до 5 хвилин. Вливаємо розчинений желатин.
  • Ріжемо банани слайсами.
  • Глибоку напівкруглу форму застелити харчовою плівкою, на дно та на бортики треба викласти нарізані банани. Зверху обережно наливаємо сметанний крем, додаємо желе нарізане кубиками.
  • Ставимо десерт в холодильник застигати.
  • Готовий, повністю застиглий торт акуратно перевернути на блюдо та зняти плівку.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
7 вересня, 2023 четвер
WBA зробила заяву стосовно скарги Дюбуа на результат бою з Усиком
Обстріл, ракетний удар, Одеська область
8 вересня, 2023 п'ятниця
Росіяни вп’яте за тиждень атакували Одещину дронами: пошкоджено нежитлову будівлю
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
7 вересня, 2023 четвер
РФ розсилає українцям у месенджері Signal заклики здаватися в полон окупантам
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
8 вересня
20:15
Вчені дослідили взаємозв'язок очей зі сприйняттям інформації на слух
20:04
Огляд
Я, Ніна
Коли "Ганьба" не ганьба: що подивитися на вихідних
20:04
OPINION
Ігор Гулик
"Не проявляти абсолютно ніякого милосердя"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 562-го дня війни: британська авіація стежитиме за Чорним морем, перші "леопарди" з Данії вже в Україні та чат-бот, який відстежує частоти російської авіації    
19:45
суд, суддя
До 3 років за ґратами засуджено киянина, який виманював гроші, обіцяючи евакуювати з Маріуполя
19:41
ЗСУ війна
Сили оборони мають успіх в районі південніше Роботиного, - Генштаб
19:29
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі: загинув правоохоронець, кількість постраждалих зросла до 73
19:24
Литва прапор
Литва передала Україні 1,5 млн одиниць боєприпасів
19:22
Ексклюзив
Ігор Коломойський, суд
Влада поспішила висунути Коломойському підозру раніше за НАБУ, бо хоче покласти цей кейс у свою "скарбничку", - Гончаренко
19:21
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
ГУР: Україні з початку повномасштабної війни вдалось повернути з полону майже 2,6 тис. людей 
18:44
Інфографіка
Федеріко К'єза (ліворуч)
Італія перед матчем проти збірної України втратила знакових футболістів
18:40
Наслідки ракетних ударів по Торецьку
Росіяни вдарили по околиці Торецька: поранено двох підлітків та їхніх батьків
18:30
вибори днр
На псевдовиборах російські окупанти збирають дані для військкоматів, - Цетр нацспротиву
18:21
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Стрілянина в Дніпрі: зібрані на підтримку патрульних 1,12 млн грн передадуть на потреби ЗСУ
18:18
долар євро гривня валюта обмін
"Очікую до кінця року до 37 грн за долар": економіст Порох спрогнозував рівень інфляції
18:15
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
Аналітик інституту стратегічних досліджень про ситуацію під Бахмутом: задача - не дати росіянам завадити прориву
18:06
OPINION
Орест Сохар
Чи домовився б Салліван з Ріббентропом?
17:58
Олег Ніколенко
МЗС України прокоментувало ідею відновлення "зернової угоди" на умовах РФ
17:55
Гітанас Науседа
Важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися вже цьогоріч, – Науседа
17:54
Домінго Бланко
Лідер "Дніпра-1" перейшов до аутсайдера чемпіонату Мексики, - ЗМІ
17:40
танк Leopard 1
До України прибули перші 10 зі 100 обіцяних Данією танків Leopard 1
17:35
Ексклюзив
форма ЗСУ
"Саботаж": волонтерка Ярова пояснила заяву про гальмування Мін'юстом закупівлі зимової форми для ЗСУ
17:23
Ігор Коломойський
За матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин
17:21
Катрін Колонна
"Підлість, антисемітизм": МЗС Франції про закиди Путіна щодо єврейського походження Зеленського
17:20
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин
Експерт Defence Express розповів, що саме Путін може просити у Кім Чен Ина під час зустрічі у Владивостоку
17:15
повітряна тривога
Румунія вмикатиме повітряну тривогу в населених пунктах на кордоні з Україною в разі небезпеки
17:12
Очільник МОН Оксен Лісовий
Міністр освіти Лісовий: правопис РФ з великої літери є помилкою
17:09
Тайсон Ф'юрі
"Точно впевнений, що відбудеться": промоутер Ф'юрі заговорив про бій з Усиком 
16:50
Україна готова надати ООН інформацію про воєнні злочини РФ в Україні, - ДБР
16:44
мобілізація
СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України
16:30
Оновлено
Збірна України, відбір Євро-2024
Україна - Англія: букмекери дали безнадійний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024
16:29
Ексклюзив
російські військові окупанти
Нищать навіть російськомовні правдиві книжки про Україну: Гайдай розповів, як окупанти зомбують населення ТОТ
16:24
ДБР
Суд арештував майно та 5,5 млн грн полковника ДСНС, який торгував державним пальним
16:13
Штучний інтелект, ШІ
Створені ШІ: Австралія вимагатиме від Google і Bing видаляти матеріали про жорстоке поводження з дітьми
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розтяжка для Зеленського? Як історія з деклараціями стане голкою в яйці для нинішньої влади
15:47
міна, розмінування
На Херсонщині сапери підірвалися на російській міні
15:21
Андрій Юсов
"Ворог планує комбіновані ракетно-дронові атаки": Юсов прокоментував загрозу обстрілів України восени та взимку
15:14
На KyivBookFest відбудуться презентації книжок Сергія Руденка та Володимира В'ятровича про війну
15:13
Оновлено
Жінки в армії
Жінки на військовому обліку: після спростування ДПСУ Веніславський уточнив, що за кордон не зможуть виїхати лише мобілізовані
15:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV