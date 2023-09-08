Десерт "Бите скло" – простий рецепт желейного торта, який зможе приготувати кожен

Цей яскравий та різнокольоровий торт називають "швидким", оскільки для його приготування вам не знадобиться замішувати тісто, або розігрівати духову шафу. Але варто звернути увагу на те, що застигання желе потребує часу.

Такі торти, як витвір мистецтва, часто асоціюються з мозаїкою чи вітражем - біла щільна основа торта із вкрапленнями великих кольорових "осколків" різнобарвного желе.

Інгредієнти:

Крем-начинка:

сметана – 400 г

згущене молоко – 300 г

желатин 25 г + вода 150 мл

три пачки желе різних смаків (будь-які за вашим смаком)

окріп

Основа торту:

печиво цукрове пряжене або крекери солодкі - 350-400 г

Фото: з загально доступних джерел

"Бите скло" - рецепт желе зі сметаною. Покрове приготування:

Готуємо желе, як прописано на звороті упаковки. У стандартному варіанті приготування вам необхідно в 400 мл окропу висипати вміст одного пакету желе, розмішати до розчинення.

Заливаємо желе у форми, де буде зручно потім його розрізати на кубики.

Ставимо в холодильник до повного застигання.

В окремій ємності змішайте желатин з водою, залиште цю суміш на 10-15 хвилин, дозволяючи желатину набухнути. Потім треба цю суміш нагріти (не кип’ятити) в мікрохвильовій печі або на водяній бані до повного розчинення желатину.

Змішуємо сметану, згущене молоко та розчинений желатин у великій ємності.

Дно роз'ємної форми для випічки обгортаємо поліетиленовою плівкою та викладаємо в 1-2 шари печиво або крекери.

Виливаємо крем на печиво.

Дістаємо з холодильника застигле желе, його треба нарізати на кубики та перекладаємо у довільному порядку в крем зі сметани.

Накриваємо наш торт плівкою для зберігання їжі та ставимо у холодильник на 2-2,5 години, доки десерт не застигне повністю.

Торт дістаємо з форми і можна подавати до столу!

Для того, щоб урізноманітнити десерт, ви можете приготувати «Бите скло» з йогуртом, замість сметани.

Таким чином, ваш десерт набуде нового смаку, особливо якщо використати не просто білий йогурт, а з наповнювачами – полуниця, чорниця, шоколад тощо.

Торт "Бите скло"з бисквітом – більш складний варіант з використанням духової шафи

Інгредієнти:

Для начинки використовуємо інгредієнти з минулого рецепту.

Для бісквіту:

цукор – 100 г

ванільний цукор – 10 г

три курячих яйця

пшеничне борошно – 65 г

розпушувач – 0.5 ч. л.

вершкове масло – 10 г

Покрокове приготування:

Готуємо начинку, як у попередньому рецепті (етапи 1-5).

Дістаємо застигле желе, ріжемо кубиками та перекладаємо у довільному порядку в крем зі сметани.

Далі приступаємо до приготування бісквіту. Яйця збиваємо міксером, спочатку на невеликій швидкості, а потім після утворення легкої білої піни, додаємо потроху цукор та ванільній цукор.

Добре збиваємо яєчну суміш близько 5-10 хвилин, доки вона не збільшиться в об'ємі втричі.

Потім через сито насипаємо у збиті яйця борошно з розпушувачем, перемішуємо міксером на низькій швидкості 1-2 хвилини.

Тісто викладаємо у змащену вершковим маслом форму для випікання, ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Готовий бісквіт дістаємо з духової шафи та даємо охолонути. Нарізаємо бісквіт кубиками.

Дно роз'ємної форми огортаємо поліетиленовою плівкою, викладаємо бісквіт, потім зверху наливаємо крем з желе.

Накриваємо торт плівкою харчовою та ставимо у холодильник на 2-2,5 години, доки десерт не застигне повністю.

Ще однією альтернативою приготування є торт "Бите скло" з бананами

Інгредієнти:

сметана – 500 мл

два банани

цукор – 100 г

желе – 3 пачки

желатин 25 г + вода 150 мл

Покрове приготування:

Готуємо желе, як прописано на звороті упаковки, та ставимо в холодильник.

Змішуємо желатин з водою для "набухання" та нагріваємо суміш, як описано в першому рецепті (етап 4).

Збиваємо міксером сметану з цукром до 5 хвилин. Вливаємо розчинений желатин.

Ріжемо банани слайсами.

Глибоку напівкруглу форму застелити харчовою плівкою, на дно та на бортики треба викласти нарізані банани. Зверху обережно наливаємо сметанний крем, додаємо желе нарізане кубиками.

Ставимо десерт в холодильник застигати.

Готовий, повністю застиглий торт акуратно перевернути на блюдо та зняти плівку.

Смачного!