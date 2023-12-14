Дещо повторюється ситуація, як на саміті НАТО у Вільнюсі: журналістка Еспресо про саміт ЄС
Сьогодні на саміті ЄС дещо повторюється ситуація, як на саміті НАТО у Вільнюсі
Про це розповіла кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо з Вільнюса в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація стосовно прогнозів для України нестабільна. Адже дещо повторюється, як це було з самітом НАТО у Вільнюсі, коли Україна чекала історичного рішення про її місце в НАТО", - зазначила вона.
Подібна ситуація цього року може повторитися із перемовинами щодо членства в ЄС. Угорщина залишається країною, яка проти перемовин про членство України в ЄС, зазначила журналістка.
За її словами, на саміті ЄС сьогодні будуть говорити про велику фінансову підтримку України.
"Йдеться про великий фінансовий пакет для України у розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Це такий розтягнутий фінансовий пакет, його швидше за все, можуть затвердити", - сказала Стареправо.
- 13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.
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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер, 14 грудня, прибув на саміт Європейського Союзу: його позиція щодо вступу України не змінилася.
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