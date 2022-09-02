Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"На початок російсько-української війни у 2014 р був дуже великий відсоток зрадників серед представників місцевого самоврядування. Вільний дух, який громади отримали упродовж останніх 8 років, дозволив швидко ухвалити рішення й кількість зрадників наразі мінімальна - по трьох-чотирьох громадах", - зазначив Агібалов.

Керівник додав, що до реформи децентралізації ситуацію була значно гірша.

"2014-го була своя практика. Але на той час не було ж адміністративно-територіальної реформи. І, на жаль, на той час виїхав ну, може один голова органу місцевого самоврядування - це місто Олександрівськ. Більшість залишилась там - адміністрації, райради", - зауважив Ігор Агібалов.

12 серпня в етері Еспресо директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук розповів, що децентралізація зруйнувала плани російських окупантів з дестабілізації влади на місцях.

31 серпня стало відомо, що Росія відправила на тимчасово окуповані території Луганської області 106 педагогів, які працюватимуть у захоплених після 24 лютого регіонах і русифікуватимуть українських дітей.