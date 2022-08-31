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Росія відправила на окуповану Луганщину понад сотню своїх учителів для русифікації українських дітей, - центр нацспротиву

31 серпня, 2022 середа
16:23
війна з Росією Булінг

Росія відправила на тимчасово окуповані території Луганської області 106 педагогів, які працюватимуть у захоплених після 24 лютого регіонах і русифікуватимуть українських дітей

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як йдеться у повідомленні, РФ відправила на тимчасово окуповану Луганщину партію російських вчителів, які будуть русифікувати українських дітей.

"Більшість населення виїхало з регіону через воєнну агресію РФ, а ті, хто лишись, не мають бажання віддавати своїх дітей до пропагандистів. Не секрет, що метою російських шкіл є русифікація українських дітей, адже документи цих шкіл ніхто не визнає. Так, Кремль відправив на Луганщину нову партію російських "вчителів”. Йдеться про 106 педагогів, які будуть працювати в захоплених після 24 лютого регіонах Луганщини", - пише Центр нацспротиву.

  • В ОРДЛО вже готують нові методички для проведення пропагандистського уроку учням 1 вересня. Головний меседж, який необхідно донести школярам, - українська мова штучна, а території Півдня та Сходу України завжди належали Росії.
  • Голова комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що всі вчителі, які намагатимуться викладати за програмами російських шкіл на тимчасово окупованих територіях України, вважатимуться колаборантами. На них чекатимуть наслідки, передбачені законодавством України.

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Україна
Росія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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