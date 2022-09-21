"Діалог та переговори": у МЗС Китаю прокоментували заяви Путіна про мобілізацію та псевдореферендуми
МЗС Китаю після заяви російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях закликали РФ та Україну сісти за стіл переговорів
Про це повідомляє Reuters.
За словами офіційного представника міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбіна, Україні та Росії необхідно якомога швидше розпочати переговори та знайти рішення, яке б влаштувало обидві сторони.
"Щодо української кризи, позиція Китаю завжди була чіткою. Ми закликаємо сторони домогтися припинення вогню і припинити війну шляхом діалогу та переговорів, а також знайти рішення, що враховує розумні інтереси безпеки всіх сторін, якомога швидше. Ми також сподіваємося, що міжнародна спільнота створить для цього умови та простір", - сказав Ван Веньбін.
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