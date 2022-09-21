Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційного представника міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбіна, Україні та Росії необхідно якомога швидше розпочати переговори та знайти рішення, яке б влаштувало обидві сторони.

"Щодо української кризи, позиція Китаю завжди була чіткою. Ми закликаємо сторони домогтися припинення вогню і припинити війну шляхом діалогу та переговорів, а також знайти рішення, що враховує розумні інтереси безпеки всіх сторін, якомога швидше. Ми також сподіваємося, що міжнародна спільнота створить для цього умови та простір", - сказав Ван Веньбін.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми про приєднання" до РФ.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у Росії.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

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