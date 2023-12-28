Діє найменш боєздатна 25-та армія РФ: у "Інформаційному спротиві" проаналізували ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що росіяни вже пів року намагаються окупувати маленьке село Синьківка
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог зосередив свої зусилля на Куп'янському напрямку ще з кінця травня цього року, намагаючись вийти на лівий берег річки Оскіл. Хоч їм це не вдалося, але вони продовжують це робити. Проте є кілька аспектів, на які потрібно звернути увагу. Там діють дві групи військ РФ - це група військ "Захід" на Куп'янському напрямку та група військ "Центр", яка діє з Кремінної в напрямку Лимана й Борової. Найбільш боєздатна з них - група військ "Захід". Вони не змінювали й не послаблювали свій склад, у той час, як група військ "Центр" саме це й робила. Тому, що найбільш боєздатні бригади були передислоковані під Авдіївку", - пояснив Коваленко.
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", наразі на Лиманському напрямку діє найменш боєздатна 25-та загальновійськова армія РФ та" всі інші підрозділи, які залишилися від 2-ї, 41-ї загальновійськової армії РФ, які діють у складі 95-ї танкової дивізії".
"Тому загроза для Лиманського напрямку є меншою, ніж для Куп'янська. На Куп'янську продовжує діяти група військ "Захід", і для них основною перепоною є маленьке село Синьківка. Це село росіяни намагаються окупувати вже пів року", - наголосив Коваленко.
- Російські окупанти продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.
- Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 російських атак.
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