Диктатор Лукашенко передав "таємне послання" генсеку ООН, - МЗС Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко передав особисте послання генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешу
Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Білорусі.
Постійний представник Білорусі в ООН зустрівся з Гутеррешем.
"Білоруською стороною передане особисте посланн Лукашенка главі організації. Обговорена проблематика міжнародної продовольчої безпеки в умовах геополітичної напруги та санкційного тиску", - йдеться в повідомленні.
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