Диктатор Лукашенко передав "таємне послання" генсеку ООН, - МЗС Білорусі

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Білорусі.

Постійний представник Білорусі в ООН зустрівся з Гутеррешем.

"Білоруською стороною передане особисте посланн Лукашенка главі організації. Обговорена проблематика міжнародної продовольчої безпеки в умовах геополітичної напруги та санкційного тиску", - йдеться в повідомленні.