"Динамо" - "Баварія": букмекери знецінили шанси українців у матчі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери впевнені, що в київського "Динамо" немає шансів на позитивний результат матчу. Коефіцієнт на перемогу українців - 10,0. Виграш "Баварії" оцінюється у 1,36. Нічия - 6,20.

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У 4-му турі "Динамо" програло "Барселоні" та з 1 очком залишилося на останній позиції в групі E. Каталонці з 6 пунктами вийшли на другу позицію.Лідером квартету з 12 балами є німецька "Баварія", яка у вівторок переграла у Мюнхені португальську "Бенфіку" - 5:2. Лісабонці з 4 очками опустилися на третю сходинку.Сьогодні, 23 листопада, у 5-му турі "Динамо" зіграє у Києві проти "Баварії".5-й тур23 листопадаКиїв, стадіон "НСК Олімпійський"