"Динамо" - "Баварія": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 4-му турі "Динамо" програло "Барселоні" та з 1 очком залишилося на останній позиції в групі E. Каталонці з 6 пунктами вийшли на другу позицію.



Лідером квартету з 12 балами є німецька "Баварія", яка у вівторок переграла у Мюнхені португальську "Бенфіку" - 5:2. Лісабонці з 4 очками опустилися на третю сходинку.



Сьогодні, 23 листопада, у 5-му турі "Динамо" зіграє у Києві проти "Баварії".



Ліга чемпіонів



5-й тур



23 листопада



"Динамо" (Україна) - "Баварія" (Німеччина)



Київ, стадіон "НСК Олімпійський"



Початок о 19:45



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі



