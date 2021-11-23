"Динамо" - "Баварія": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 23 листопада, київське "Динамо" зіграє проти мюнхенської "Баварії" у 5-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 4-му турі "Динамо" програло "Барселоні" та з 1 очком залишилося на останній позиції в групі E. Каталонці з 6 пунктами вийшли на другу позицію.
Лідером квартету з 12 балами є німецька "Баварія", яка у вівторок переграла у Мюнхені португальську "Бенфіку" - 5:2. Лісабонці з 4 очками опустилися на третю сходинку.
Сьогодні, 23 листопада, у 5-му турі "Динамо" зіграє у Києві проти "Баварії".
Ліга чемпіонів
5-й тур
23 листопада
"Динамо" (Україна) - "Баварія" (Німеччина)
Київ, стадіон "НСК Олімпійський"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі
- Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
- 18 листопада головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн зізнався, що однаково ставиться як до щеплених, так і до нещеплених гравців.
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