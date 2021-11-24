"Динамо" - "Баварія": футболіст німців визнав, що суддя несправедливо не поставив пенальті у їхні ворота
Захисник "Баварії" Люка Ернандес визнав, що арбітр в матчі з "Динамо" несправедливо не поставив пенальті у ворота мюнхенської команди
Про це повідомляє "UA-Футбол".
Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський розповів, що він поспілкувався зі захисником "Баварії" Лукою Ернандесом і той визнав, що фолив у штрафній німців, коли рахунок був 0:1.
"Після першого тайму я підійшов до Ернандеса і запитав, чи був фол. Він сказав, що був. Більше нічого не казав. Головний суддя сказав, що, може, фол і був, але я м'яч приймав не в бік воріт. Незрозуміло", – сказав Буяльський.
Київське "Динамо" вдома програло мюнхенській "Баварії" (1:2) у 5-му турі Ліги чемпіонів. Віктор Циганков віддав результативну передачу на Дениса Гармаша, який забив для українців єдиний м'яч.
У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф, як ЛЧ, так і Ліги Європи. "Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.
Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки".
8 грудня у 5-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки". Цей матч матиме турнірне значення лише для португальців.
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".
- Після цього португальська "Бенфіка" зіграла внічию проти іспанської "Барселони".
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