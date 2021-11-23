"Динамо" - "Баварія": Шкурін несподівано потрапив у стартовий склад киян на матч Ліги чемпіонів

"Баварії" сьогодні не допоможуть Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік Шупо-Мотінг та Мікаель Кюїзанс, які вирушили на карантин через контакти з людиною, в якої було підтверджено коронавірус.



У матчі з "Динамо" ще не зіграють Ніклас Зюле та Йосип Станішич, які отримали позитивний тест на COVID-19. Поєдинок ЛЧ пропустить і Йозуа Кімміх, він проходить другий тиждень карантину. Дайот Упамекано дискваліфікований, а Кінгслі Коман має проблеми з м'язами.



Мірча Луческу не зможе розраховувати на Руслана Нещерета, Дениса Попова, Владислава Супрягу та Артема Бесєдіна - всі вони травмовані.



Несподівано з перших хвилин за "Динамо" зіграє білорус Ілля Шкурін. У цьому сезоні 22-річний нападник провів на футбольному полі лише 413 хвилин.



Ліга чемпіонів



5-й тур



23 листопада



"Динамо" (Україна) - "Баварія" (Німеччина)



"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена, Шкурін.



"Баварія": Нойєр, Павар, Ернандес, Куассі, Девіс, Горетцка, Толіссо, Сане, Мюллер, Коман, Лєвандовські



Київ, стадіон "НСК Олімпійський"



Початок о 19:45



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі



