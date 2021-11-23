"Динамо" - "Баварія": Шкурін несподівано потрапив у стартовий склад киян на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 23 листопада, київське "Динамо" зіграє проти мюнхенської "Баварії" у 5-му турі Ліги чемпіонів
"Баварії" сьогодні не допоможуть Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік Шупо-Мотінг та Мікаель Кюїзанс, які вирушили на карантин через контакти з людиною, в якої було підтверджено коронавірус.
У матчі з "Динамо" ще не зіграють Ніклас Зюле та Йосип Станішич, які отримали позитивний тест на COVID-19. Поєдинок ЛЧ пропустить і Йозуа Кімміх, він проходить другий тиждень карантину. Дайот Упамекано дискваліфікований, а Кінгслі Коман має проблеми з м'язами.
Мірча Луческу не зможе розраховувати на Руслана Нещерета, Дениса Попова, Владислава Супрягу та Артема Бесєдіна - всі вони травмовані.
Несподівано з перших хвилин за "Динамо" зіграє білорус Ілля Шкурін. У цьому сезоні 22-річний нападник провів на футбольному полі лише 413 хвилин.
Ліга чемпіонів
5-й тур
23 листопада
"Динамо" (Україна) - "Баварія" (Німеччина)
"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена, Шкурін.
"Баварія": Нойєр, Павар, Ернандес, Куассі, Девіс, Горетцка, Толіссо, Сане, Мюллер, Коман, Лєвандовські
Київ, стадіон "НСК Олімпійський"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
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- Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
- 18 листопада головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн зізнався, що однаково ставиться як до щеплених, так і до нещеплених гравців.
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