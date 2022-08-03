"Динамо" - "Штурм": букмекери дали прогноз на матч українців у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 3 серпня, київське "Динамо" зіграє з австрійським "Штурмом" у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що "Динамо" є фаворитом у матчі проти "Штурма". На виграш киян коефіцієнт 2,04. Нічия - 3,34. Перемога австрійців - 3,62.
Перша зустріч відбудеться 3 серпня у Лодзі, повторна гра пройде у Граці 9 серпня.
У плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо", якщо пройде "Штурм", зіграє з переможцем пари "Бенфіка" - "Мідтьюлланд".
Матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 16–17 та 23–24 серпня.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
2 серпня
"Динамо" (Україна) - "Штурм" (Австрія)
Лодзь, стадіон "Мєйскі"
Початок о 21:00
Пряма трансляція на "Setanta Sports" та "2+2"
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