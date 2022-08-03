Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що "Динамо" є фаворитом у матчі проти "Штурма". На виграш киян коефіцієнт 2,04. Нічия - 3,34. Перемога австрійців - 3,62.

Перша зустріч відбудеться 3 серпня у Лодзі, повторна гра пройде у Граці 9 серпня.

У плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо", якщо пройде "Штурм", зіграє з переможцем пари "Бенфіка" - "Мідтьюлланд".

Матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 16–17 та 23–24 серпня.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 3-й раунд

2 серпня

"Динамо" (Україна) - "Штурм" (Австрія)

Лодзь, стадіон "Мєйскі"

Початок о 21:00

Пряма трансляція на "Setanta Sports" та "2+2"