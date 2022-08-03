Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що "Динамо" є фаворитом у матчі проти "Штурма". На виграш киян коефіцієнт 2,00. Нічия - 3,07. Перемога австрійців - 3,42.

Перша зустріч відбудеться 3 серпня у Лодзі, повторна гра пройде у Граці 9 серпня.

У плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо", якщо пройде "Штурм", зіграє з переможцем пари "Бенфіка" - "Мідтьюлланд".

Матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 16–17 та 23–24 серпня.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 3-й раунд

2 серпня

"Динамо" (Україна) - "Штурм" (Австрія)

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

"Штурм": Зібенхандль – Газібеговіч, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Станковіч – Хірлендер, Хорват, Прасс – Саркарія, Хьойлунд

Лодзь, стадіон "Мєйскі"

Початок о 21:00

Пряма трансляція на "Setanta Sports" та "2+2"

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Володимира Путіна.

30 липня словенський півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до грецького "Панатінаїкоса".

2 серпня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга пропустить щонайменше два місяці через травму та не допоможе киянам у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму".

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