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"Динамо" відмовилось продавати 21-річного захисника в швейцарський топ-клуб

27 січня, 2022 четвер
20:08
Спорт Олександр Сирота, "Динамо"

Київське "Динамо" відмовилось продавати захисника Олександра Сироту в швейцарський "Базель"

Про це повідомляє BurBuzz.

За інформацією джерела, швейцарський "Базель" зробив кілька спроб, щоб підписати Сироту, але боси "Динамо" відповіли відмовою. Причини невідомі.

21-річний Олександр Сирота у цьому сезоні забив 1 гол у 18 матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро, його контракт із "Динамо" розрахований до вересня 2025 року.

Після 18 турів "Базель" йде другим у чемпіонаті Швейцарії, команда виграла групу Ліги Конференцій з "Карабахом", "Омонією" та "Кайратом" і зіграє в плей-офф.

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