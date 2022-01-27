"Динамо" відмовилось продавати 21-річного захисника в швейцарський топ-клуб
Київське "Динамо" відмовилось продавати захисника Олександра Сироту в швейцарський "Базель"
Про це повідомляє BurBuzz.
За інформацією джерела, швейцарський "Базель" зробив кілька спроб, щоб підписати Сироту, але боси "Динамо" відповіли відмовою. Причини невідомі.
21-річний Олександр Сирота у цьому сезоні забив 1 гол у 18 матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро, його контракт із "Динамо" розрахований до вересня 2025 року.
Після 18 турів "Базель" йде другим у чемпіонаті Швейцарії, команда виграла групу Ліги Конференцій з "Карабахом", "Омонією" та "Кайратом" і зіграє в плей-офф.
- Нагадаємо, 27 січня "Динамо" зіграло внічию з норвезьким "Бодо-Глімт" в останньому матчі на зборах в Іспанії.
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