"Динамо" відмовилось продавати 21-річного захисника в швейцарський топ-клуб

Про це повідомляє BurBuzz.



За інформацією джерела, швейцарський "Базель" зробив кілька спроб, щоб підписати Сироту, але боси "Динамо" відповіли відмовою. Причини невідомі.



21-річний Олександр Сирота у цьому сезоні забив 1 гол у 18 матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро, його контракт із "Динамо" розрахований до вересня 2025 року.



Після 18 турів "Базель" йде другим у чемпіонаті Швейцарії, команда виграла групу Ліги Конференцій з "Карабахом", "Омонією" та "Кайратом" і зіграє в плей-офф.

Нагадаємо, 27 січня "Динамо" зіграло внічию з норвезьким "Бодо-Глімт" в останньому матчі на зборах в Іспанії.