"Динамо" відправило талановитого футболіста в Угорщину
Футболіст київського "Динамо" Богдан Леднєв перейшов на правах оренди в угорський "Фехервар"
Про це повідомляє "Динамо".
"Динамо" та "Фехервар" підписали угоду про оренду Богдана Леднєва, яка розрахована на один рік. Фінансові умови і хто платитиме заробітну плату українця - не повідомляється.
У "Фехерварі" вже виступають Іван Петряк та Євген Макаренко. Команда йде на четвертій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини. Вони відстають від першого місця на 6 очок.
23-річний Богдан Леднєв є одним з найталановитіших футболістів "Динамо", але не може закріпитись в основному складі під керівництвом Мірчі Луческу.
У цьому сезоні півзахисник зіграв 10 матчів, але результативними діями не відзначився.
Transfermarkt оцінює Леднєва у 1,5 млн євро.
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