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"Динамо" відправило талановитого футболіста в Угорщину

21 січня, 2022 п'ятниця
18:07
Спорт Богдан Леднєв

Футболіст київського "Динамо" Богдан Леднєв перейшов на правах оренди в угорський "Фехервар"

Про це повідомляє "Динамо".

"Динамо" та "Фехервар" підписали угоду про оренду Богдана Леднєва, яка розрахована на один рік. Фінансові умови і хто платитиме заробітну плату українця - не повідомляється.

У "Фехерварі" вже виступають Іван Петряк та Євген Макаренко. Команда йде на четвертій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини. Вони відстають від першого місця на 6 очок.

23-річний Богдан Леднєв є одним з найталановитіших футболістів "Динамо", але не може закріпитись в основному складі під керівництвом Мірчі Луческу.

У цьому сезоні півзахисник зіграв 10 матчів, але результативними діями не відзначився.

Transfermarkt оцінює Леднєва у 1,5 млн євро.
 

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