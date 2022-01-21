"Динамо" відправило талановитого футболіста в Угорщину

Про це повідомляє "Динамо".



"Динамо" та "Фехервар" підписали угоду про оренду Богдана Леднєва, яка розрахована на один рік. Фінансові умови і хто платитиме заробітну плату українця - не повідомляється.



У "Фехерварі" вже виступають Іван Петряк та Євген Макаренко. Команда йде на четвертій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини. Вони відстають від першого місця на 6 очок.



23-річний Богдан Леднєв є одним з найталановитіших футболістів "Динамо", але не може закріпитись в основному складі під керівництвом Мірчі Луческу.



У цьому сезоні півзахисник зіграв 10 матчів, але результативними діями не відзначився.



Transfermarkt оцінює Леднєва у 1,5 млн євро.

