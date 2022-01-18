"Динамо" знайшло нестандартного суперника на зборах в Іспанії

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



У складі Асоціації професійних футболістів Іспанії виступлять вільні агенти, гравці які зараз перебувають без клуба. Матч відбудеться 21 січня, початок о 12:00.

У провінції Аліканте динамівці зіграють чотири спаринги. 22 січня зіграють з люксембурзьким "Расинг Уніоном", 25 січня вони зустрінуться з іспанською "Мурсією", а 27 - з норвезьким "Боде-Глімт".

"Динамо" пішло на зимову перерву в чемпіонаті України на другому місці та відстає від лідера - "Шахтаря" - на 2 очка.



