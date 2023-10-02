Дипломат Безсмертний припустив, через що може розпочатися загальноєвропейська війна країн між собою
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що якщо ситуація у Франції та Берліні буде такою, як в Словаччині та Угорщині, то це означатиме, що війна в Україні дуже швидко переросте у загальноєвропейську
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Безумовно, Словаччина є важливим компонентом Європейського Союзу. Проте далеко не визначальний та ключовий. В тому числі разом з Угорщиною та окремими європейськими політиками. Їм не належить визначальна роль в Європейському Союзі щодо внутрішньої політики", - пояснив Безсмертний.
Дипломат зауважив, що зростання підтримки проросійських партій в Європі може призвести до глобальної війни.
"Нам слід остерігатись проросійських настроїв лише у двох країнах ЄС - Німеччині та Франції. В Німеччині набирає обертів політична партія "Альтернатива для Німеччини", у Франції ж партія Ле Пен. Тому, коли ми обговорюємо внутрішні настрої в Європі, то слід дивитись на Париж та Берлін. Якщо ситуація у Франції та Берліні буде такою, як в Словаччині та Угорщині, то це означатиме, що війна в Україні дуже швидко переросте у загальноєвропейську, а від цього питання глобальної війни буде визначене за місяць", - додав він.
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