Дипломат Безсмертний припустив, через що може розпочатися загальноєвропейська війна країн між собою

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Безумовно, Словаччина є важливим компонентом Європейського Союзу. Проте далеко не визначальний та ключовий. В тому числі разом з Угорщиною та окремими європейськими політиками. Їм не належить визначальна роль в Європейському Союзі щодо внутрішньої політики", - пояснив Безсмертний.

Дипломат зауважив, що зростання підтримки проросійських партій в Європі може призвести до глобальної війни.

"Нам слід остерігатись проросійських настроїв лише у двох країнах ЄС - Німеччині та Франції. В Німеччині набирає обертів політична партія "Альтернатива для Німеччини", у Франції ж партія Ле Пен. Тому, коли ми обговорюємо внутрішні настрої в Європі, то слід дивитись на Париж та Берлін. Якщо ситуація у Франції та Берліні буде такою, як в Словаччині та Угорщині, то це означатиме, що війна в Україні дуже швидко переросте у загальноєвропейську, а від цього питання глобальної війни буде визначене за місяць", - додав він.