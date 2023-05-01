Дипломат Єльченко вважає, що Путін не зможе прилетіти до ПАР, бо його літак не пропустять через пів світу
Президент Росії Володимир Путін не зможе приїхати в Південно-Африканську Республіку на саміт БРІКС, бо його літак не зможе летіти повітряними просторами країн, які можуть його арештувати
Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
"ПАР - це демократична країна і, головне, це лідер Африки. Ця країна просто не дозволить собі, якщо їм і хочеться сподобатися Путіну та РФ, віддати, можливо, якісь старі борги - це значить піти проти суспільної думки. І проти більшості навіть на африканському континенті. Країни мають свої уявлення, такі ж, як і ми, про міжнародне право, світовий устрій. Їм не хочеться йти на такий ризик, щоб сподобатися Путіну", - сказав він.
Єльченко звернув увагу на ще один аспект.
"Відкрийте карту світу і подивіться, як це Путін збирався полетіти у ПАР. Це ж треба пролетіти пів світу, робити десь посадки - це повітряний простір інших країн. Хто пропустить літак з військовим злочинцем, який перебуває під ордером на арешт? Я думаю, що скоро він далі Ново-Огарьово (підмосковна резиденція Путіна, - ред.) нікуди не поїде. По Росії він уже боїться літати - бронепоїздом уже якимось їздить. Ще ж парад буде у Москві 9 травня - як він туди вийде, він же боїться наших безпілотників. У нього уже є всі підстави, щоб боятися за своє власне життя і за своє оточення. З кожним днем оце розуміння, усвідомлення буде збільшуватися, і це також йде нам на користь", - підсумував дипломат.
- 26 квітня Південно-Африканської Республіки заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.
- 1 травня стало відомо, що влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.
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