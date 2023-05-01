Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"ПАР - це демократична країна і, головне, це лідер Африки. Ця країна просто не дозволить собі, якщо їм і хочеться сподобатися Путіну та РФ, віддати, можливо, якісь старі борги - це значить піти проти суспільної думки. І проти більшості навіть на африканському континенті. Країни мають свої уявлення, такі ж, як і ми, про міжнародне право, світовий устрій. Їм не хочеться йти на такий ризик, щоб сподобатися Путіну", - сказав він.

Єльченко звернув увагу на ще один аспект.

"Відкрийте карту світу і подивіться, як це Путін збирався полетіти у ПАР. Це ж треба пролетіти пів світу, робити десь посадки - це повітряний простір інших країн. Хто пропустить літак з військовим злочинцем, який перебуває під ордером на арешт? Я думаю, що скоро він далі Ново-Огарьово (підмосковна резиденція Путіна, - ред.) нікуди не поїде. По Росії він уже боїться літати - бронепоїздом уже якимось їздить. Ще ж парад буде у Москві 9 травня - як він туди вийде, він же боїться наших безпілотників. У нього уже є всі підстави, щоб боятися за своє власне життя і за своє оточення. З кожним днем оце розуміння, усвідомлення буде збільшуватися, і це також йде нам на користь", - підсумував дипломат.