Дипломат Огризко: Путін може заморозити "конфлікт", щоб заспокоїти ситуацію у РФ

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"У січні Україна отримує від американців необхідну допомогу в 60 млрд доларів, сума величезна, це сума під наші українські потреби у військовій сфері. Найближчими тижнями ми отримаємо американські літаки F-16, їх буде зовсім не 18, їх буде значно більше і це означає, що на полі бою, особливо в критичних точках, буде йти зміна на українську користь. Ми зараз обговорили перспективи конфіскації мінімум 60 млрд мільярдів доларів заморожених в США активів, додайте до цього ще європейські активи і європейську допомогу. Плюс, ми домовляємося з нашими західними партнерами, а також самі безпосередньо починаємо виробляти необхідну нам зброю і боєприпаси. Якщо задивитися на всі ці фактори і звести їх до купи, то лише ось цей зовнішній аспект говорить Путіну, що ситуація для нього буде лише погіршуватися", - пояснює експерт.

За даними дипломата, є ще внутрішній російський аспект.

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"Ціни почнуть зростати, про це вже російська пропаганда змушена говорити навіть офіційно, із січня очікується сплеск цін від 5 до 20% на продукти, це означає, що це увійде в кожного російську родину, почнуться внутрішні протести, невдоволення, я вже не кажу про те, що мобіки, яких по тисячі штук відправляє в пекло наша армія, наші героїчні сили оборони, вони так само впливають на внутрішньополітичну ситуацію в Росії", - наголосив Огризко і додав, що становище Путіна буде з кожним новим місяцем погіршуватися, тому немає нічого нового у тому, що він хоче заморозити "конфлікт", щоб заспокоїти ситуацію у своїй країні та підготуватися до нової атаки.