Портников: Путін може використовувати можливі перемовини для сіяння розбрату
Ведучий Еспресо, журналіст, публіцист Віталій Портников аналізує потенційні тактики російського диктатора Володимира Путіна, які можуть включати використання перемовин для сіяння розбрату серед опонентів та збереження влади у РФ
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Я не говорю, що йому можуть бути непотрібні перемовини, але йому може бути потрібно говорити про перемовини, щоб досягти якогось розбрату між тими, хто йому опанує - перший момент. Інший момент, Путін все ж таки, щоб ми про нього не думали, професійний політичний діяч (нехай не дуже сильно стратегічний, нехай такий, який намагається жити у своїх ілюзіях, коли йдеться про Україну та інші колишні радянські республіки), але Путін точно знає, де просто результат навіть його не якогось великого хисту, а його досвіду перебування на посаді президента Росії", - вважає публіцист.
Портников підкреслив, цьогоріч російський диктатор перебуває на вищих посадах 24 роки, а тому добре знає, що політика - це мистецтво можливого: "Він зробив спробу швидкого захоплення цією країною, треба відверто сказати, що ця спроба не вдалась. Бути впевненим в тому, що війна на виснаження, особливо, якщо вона буде йти, як ми з вами говорили, уся на російські гроші, призведе до такого захоплення - це теж досить умовна ідея. Може вийти через 3-4-5 років, а може й ні. Завжди є питання, як в цій ситуації буде жити сама Російська Федерація".
Він додав, що наразі російські еліти можуть прагнути лише призупинення гострої конфронтації.
"Путін може вважати, що він зробить сильний хід, якщо у нього зараз немає сил на всю Україну, то принаймні він мирною угодою з України убезпечить багаторічне утримання так званої сірої зони, а за цей час може змінитися ситуація у світі, Сполучених Штатах, Європі. Й Путін зможе завдавати удар по цій сірій зоні тоді, коли він буде впевнений, що захід або не забажає допомагати Україні, або не буде мати на це сил", - продовжує журналіст.
За його словами, також можливий варіант Грузії: "Коли війна закінчується у недоконаному рішенні, коли народ дуже травмований війною і понад усе боїться її повторення. До влади в такій країні можуть прийти люди, які з одного боку не будуть ухвалювати якихось карколомних рішень щодо відновлення взаємин з Росією (от між Грузією і Росією дипломатичних взаємин досі немає), а з іншого боку не бути - це єдина конфронтація з Росією так щоб її не розізлити та в такій ситуації у Путіна є всі шанси. Це дуже вірогідний розвиток ситуації в нашій країні наступні роки після війни, щоб не було потім ні у кого особливого шоку", - підсумував Портников.
- За словами американських чиновників, восени Путін повідомляв, що він задоволений захопленою Росією територією України і готовий до переговорів про перемир'я.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе