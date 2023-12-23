Портников: Путін може використовувати можливі перемовини для сіяння розбрату

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я не говорю, що йому можуть бути непотрібні перемовини, але йому може бути потрібно говорити про перемовини, щоб досягти якогось розбрату між тими, хто йому опанує - перший момент. Інший момент, Путін все ж таки, щоб ми про нього не думали, професійний політичний діяч (нехай не дуже сильно стратегічний, нехай такий, який намагається жити у своїх ілюзіях, коли йдеться про Україну та інші колишні радянські республіки), але Путін точно знає, де просто результат навіть його не якогось великого хисту, а його досвіду перебування на посаді президента Росії", - вважає публіцист.

Портников підкреслив, цьогоріч російський диктатор перебуває на вищих посадах 24 роки, а тому добре знає, що політика - це мистецтво можливого: "Він зробив спробу швидкого захоплення цією країною, треба відверто сказати, що ця спроба не вдалась. Бути впевненим в тому, що війна на виснаження, особливо, якщо вона буде йти, як ми з вами говорили, уся на російські гроші, призведе до такого захоплення - це теж досить умовна ідея. Може вийти через 3-4-5 років, а може й ні. Завжди є питання, як в цій ситуації буде жити сама Російська Федерація".

Він додав, що наразі російські еліти можуть прагнути лише призупинення гострої конфронтації.

"Путін може вважати, що він зробить сильний хід, якщо у нього зараз немає сил на всю Україну, то принаймні він мирною угодою з України убезпечить багаторічне утримання так званої сірої зони, а за цей час може змінитися ситуація у світі, Сполучених Штатах, Європі. Й Путін зможе завдавати удар по цій сірій зоні тоді, коли він буде впевнений, що захід або не забажає допомагати Україні, або не буде мати на це сил", - продовжує журналіст.

За його словами, також можливий варіант Грузії: "Коли війна закінчується у недоконаному рішенні, коли народ дуже травмований війною і понад усе боїться її повторення. До влади в такій країні можуть прийти люди, які з одного боку не будуть ухвалювати якихось карколомних рішень щодо відновлення взаємин з Росією (от між Грузією і Росією дипломатичних взаємин досі немає), а з іншого боку не бути - це єдина конфронтація з Росією так щоб її не розізлити та в такій ситуації у Путіна є всі шанси. Це дуже вірогідний розвиток ситуації в нашій країні наступні роки після війни, щоб не було потім ні у кого особливого шоку", - підсумував Портников.