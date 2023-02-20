Дипломатичний шлях деокупації Криму може доповнюватися військовим, - заступник Єрмака
Наразі не виключається жоден зі шляхів звільнення тимчасово окупованого Криму, дипломатичний шлях може доповнювати військовий
Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.
"Ми можемо говорити, що, наприклад, дипломатичний шлях може доповнювати військовий. Ми можемо говорити, що те, що Крим не зникає з повістки дня уваги світового співтовариства дозволяє, приміром, допомагати нашим військовим в отриманні відповідного озброєння, що дозволило б його деокупувати. Тому тут є поєднання шляхів", - сказав Жовква, додавши, що не слід допомагати агресору та розкривати тактику і стратегію звільнення Криму.
Читайте також: Після звільнення Мелітополя можна починати деокупацію Криму, - сержант ЗСУ Костинський
Окрім цього, посадовець також додав, що наразі не виключається жоден зі шляхів звільнення Криму, і він точно буде деокупований.
- 17 лютого заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати не виступають проти ударів ЗСУ по військових об'єктах РФ, які розташовані у Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе