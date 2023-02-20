Дипломатичний шлях деокупації Криму може доповнюватися військовим, - заступник Єрмака

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

"Ми можемо говорити, що, наприклад, дипломатичний шлях може доповнювати військовий. Ми можемо говорити, що те, що Крим не зникає з повістки дня уваги світового співтовариства дозволяє, приміром, допомагати нашим військовим в отриманні відповідного озброєння, що дозволило б його деокупувати. Тому тут є поєднання шляхів", - сказав Жовква, додавши, що не слід допомагати агресору та розкривати тактику і стратегію звільнення Криму.

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Окрім цього, посадовець також додав, що наразі не виключається жоден зі шляхів звільнення Криму, і він точно буде деокупований.