Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Слід дивитись на деокупацію Криму обʼєктивно. Все буде залежати від нашого наступу цієї весни.А точніше від його успішності. Якщо Збройні сили України зможуть успішно просуватись в напрямку Мелітополя і звільнити місто, то тоді вже можна говорити про деокупацію Криму. Я щиро вірю, що цього року це може статись і я повернусь у свій рідний Крим. Однак все буде залежати, як піде наступ та як ми до нього підготуємось", - зазначив Костинський.