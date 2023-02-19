Після звільнення Мелітополя можна починати деокупацію Криму, - сержант ЗСУ Костинський
Сержант ЗСУ Сергій Костинський переконаний, що успішний наступ української армії може перерости в початок військової деокупації Криму
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Слід дивитись на деокупацію Криму обʼєктивно. Все буде залежати від нашого наступу цієї весни.А точніше від його успішності. Якщо Збройні сили України зможуть успішно просуватись в напрямку Мелітополя і звільнити місто, то тоді вже можна говорити про деокупацію Криму. Я щиро вірю, що цього року це може статись і я повернусь у свій рідний Крим. Однак все буде залежати, як піде наступ та як ми до нього підготуємось", - зазначив Костинський.
- 17 лютого заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати не виступають проти ударів ЗСУ по військових об'єктах РФ, які розташовані у Криму
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