Понад 1600 потенційних постачальників для ЗСУ торік пройшли перевірку на відповідність вимогам

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням, двох учасників відхилили через застосування до них санкцій Антимонопольного комітету, ще одного - у зв’язку з наявністю податкового боргу.

У відомстві підкреслили, що такі перевірки є одним із механізмів управління корупційними ризиками та потенційними зловживаннями, передбачених Антикорупційною програмою ДОТ.

"Будь-які ризики зловживань на етапі закупівель – це загроза якості постачання для ЗСУ. Наша задача – не лише перевіряти контрагентів, а й створювати умови, за яких недобросовісні компанії взагалі не зможуть брати участь у державних тендерах", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

У відомстві пояснили, що головною задачею антикорупційної програми ДОТ є врегулювання відносин із контрагентами та створення прозорих механізмів контролю.

"Окрім стандартних заходів, ми впровадили нові інструменти, такі як розробка обмежувальних заходів для недобросовісних постачальників та сертифікація за міжнародним стандартом ISO 37001:2016. Результати цієї сертифікації стануть відомі найближчим часом", – прокоментував директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.