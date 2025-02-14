Понад 1600 потенційних постачальників для ЗСУ торік пройшли перевірку на відповідність вимогам
У 2024 році Державний оператор тилу провів перевірку 1603 потенційних контрагентів ЗСУ на відповідність вимогам антикорупційного та санкційного законодавства
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Згідно з повідомленням, двох учасників відхилили через застосування до них санкцій Антимонопольного комітету, ще одного - у зв’язку з наявністю податкового боргу.
У відомстві підкреслили, що такі перевірки є одним із механізмів управління корупційними ризиками та потенційними зловживаннями, передбачених Антикорупційною програмою ДОТ.
"Будь-які ризики зловживань на етапі закупівель – це загроза якості постачання для ЗСУ. Наша задача – не лише перевіряти контрагентів, а й створювати умови, за яких недобросовісні компанії взагалі не зможуть брати участь у державних тендерах", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.
У відомстві пояснили, що головною задачею антикорупційної програми ДОТ є врегулювання відносин із контрагентами та створення прозорих механізмів контролю.
"Окрім стандартних заходів, ми впровадили нові інструменти, такі як розробка обмежувальних заходів для недобросовісних постачальників та сертифікація за міжнародним стандартом ISO 37001:2016. Результати цієї сертифікації стануть відомі найближчим часом", – прокоментував директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.
- У жовтні 2024 року журналісти видання NGL.media розповіли, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони, схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.
- Пізніше Міноборони України звернулося до СБУ щодо перевірки можливих фальсифікацій документів постачальником харчових продуктів для армії.
- У листопаді Державний оператор тилу розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.
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