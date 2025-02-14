Такі БПЛА не зруйнують укриття енергоблока, але можуть порушити захист від вологи: експерт Литвинський про удар по ЧАЕС
Людвиг Литвинський, експерт з атомної енергетики, зазначив, що надходження вологи до залишків 4-го енергоблока може нести суттєву загрозу для навколишнього середовища
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Атака 14 лютого російського БПЛА на ЧАЕС становить небезпеку, але на сьогодні її немає. Рівень радіаційної забрудненості довкола нового безпечного конфайнменту (ізоляційна аркова споруда, – ред.) прийнятний, нічого кризового не відбулося. Росія намагається спровокувати суттєвий вплив на довкілля від старого об'єкту укриття, який розташовується під конфайнментом, та всі наслідки, що можуть бути пов'язані з винесенням пилу. Від наших ворогів нічого доброго чекати не можна", - прокоментував експерт з атомної енергетики.
За його словами, такі БПЛА не можуть зруйнувати залишки колишнього аварійного 4-го енергоблока, тобто об'єкту укриття, який є під конфайнментом.
"Але ураження такими безпілотниками можуть створити надходження вологи, власне це була одна з причин, чому був побудований конфайнмент. Тобто це є і захистом від атмосферних опадів, дощу та снігу. Якщо росіяни зруйнують цей конфайнмент, то виникне небезпека надходження вологи в середину об'єкта укриття, до залишків 4-го енергоблока. А таке надходження вологи дійсно може нести з собою суттєву загрозу для навколишнього середовища, оскільки підвищить критичність залишків палива в середині 4-го енергоблока", - зауважив Людвиг Литвинський.
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