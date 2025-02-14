У Міноборони розкрили деталі експериментального контракту із ЗСУ для українців до 25 років

Про це NV розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, це експериментальний проєкт, який покликаний мотивувати юнаків долучатися до Сил оборони.

"Бригади дуже потужні, досвідчені, командири в них також мають бойовий досвід. Інтегруватися в ці бригади на передбачені контрактом посади, згідно з постановою КМУ, принаймні варто спробувати тим, хто вагався, хто має бажання захищати батьківщину, для кого ця мотивація дійсно є важливою", - зазначив Лазуткін.

При цьому він відмовився називати конкретні цифри й давати прогнози щодо того, скільки молодих українців Сили оборони планують залучити за цим проєктом.

"Є певні прогнози, плани, але ми не будемо називати цифри, розголошувати, бо всі ці дані можуть потрапити до ворога з відкритих джерел, будуть використані ним у своїй пропаганді", - пояснив речник Міноборони.

Молоді українці можуть підписати контракт на бойові посади щонайменше на 6 місяців. Силам оборони потрібні стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Це ті люди, які безпосередньо на лінії бойового зіткнення і виконують бойові задачі, уточнив Лазуткін.

За його словами, є шість бригад, які зараз прийматимуть добровольців, котрі підпишуть контракт. Одна бригада — це п’ять-шість тисяч людей, які полегшать ротацію тих, хто зараз перебуває на лінії бойового зіткнення.

"Бо приходять люди, які пройшли якісну БЗВП. Базова [підготовка] триває 45 днів, 14 днів — фахова. Для гранатометників, снайперів, медиків вона триває довше. Плюс ще 14 днів адаптації у бригаді... Ми чекаємо, що молоді здорові люди, які хочуть служити, стануть серйозною допомогою в тих підрозділах, у які потраплять", - наголосив речник.