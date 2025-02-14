Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Шольц після закінчення свого канцлерства планує залишити політику

Шольц після закінчення свого канцлерства планує залишити політику

Дар'я Куркіна
14 лютого, 2025 п'ятниця
16:56
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що після закінчення повноважень планує піти з політики та знову стати "нормальним громадянином"

Зміст

Про це він розповів у подкасті Young & Naive, цитує Zeit.

Шольц сказав, що не хоче продовжувати свою політичну карʼєру після канцлерства. Водночас він розраховує залишитися на посаді після виборів до Бундестагу 23 лютого.

"Але з моєї точки зору, не схоже на те, що після цього буде щось інше", – висловився канцлер ФРН.

Також Шольц додав, що після канцлерства хоче знову бути "нормальним громадянином".

Водночас у нього запитали про ексканцлера Герхарда Шредера, який обіймав додаткові посади після канцлерства. Шольц акцентував: "Про це не може бути й мови для мене і насправді для всіх інших".

Видання акцентує, що чинний канцлер Німеччини вже досяг пенсійного віку й у свої 66 років знову балотується у Бундестаг.

  • 10 лютого у Німеччині напередодні виборів до бундестагу відбулись перші теледебати між канцлером Олафом Шольцом та кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Серед ключових тем була війна в Україні. 
  • Під час виступів у парламенті перед національними виборами 23 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц і його суперник Фрідріх Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими силами, серед яких проросійська партія AfD.



 

Теги:
Новини
вибори
політика
Німеччина
Олаф Шольц
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 43.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
14 лютого
17:17
Володимир Зеленський
"Ми там впевненіші, ніж були": Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку
17:17
ЗСУ, мобілізація
У Міноборони розкрили деталі експериментального контракту із ЗСУ для українців до 25 років
17:11
Володимир Зеленський
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День перший. Головні події і заяви
17:09
Ексклюзив
російський БПЛА влучив у саркофаг ЧАЕС
Такі БПЛА не зруйнують укриття енергоблока, але можуть порушити захист від вологи: експерт Литвинський про удар по ЧАЕС
17:06
Від початку доби на фронті відбулось 72 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:48
мобілізація
Понад 1600 потенційних постачальників для ЗСУ торік пройшли перевірку на відповідність вимогам
16:41
У Києві покажуть виставку картин військових "Митці на фронті"
16:41
Херсонська область
На Херсонщині через атаку російського дрона загинув чоловік
16:34
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд скерував додаткові кошти на програму "Національний кешбек": названо регіони-лідери за кількістю виробників
16:33
Коля Сєрга
Микола Сєрга та "Культурний десант" випустили кліп на пісню "Я буду кохати тебе"
16:15
віце-президент США Джей Ді Венс
"Головна загроза - не Китай і Росія": Венс заявив, що Європа відійшла від спільних цінностей зі США
16:08
Ексклюзив
Ворог значно активізував обстріли двох громад: голова РВА Канашевич про ситуацію на Куп'янщині
16:07
людина з інвалідністю
Уряд заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК
16:00
OPINION
Держава витрачає колосальні ресурси на неефективну боротьбу з інфляцією
15:45
Прапор США
США можуть "закрити небо" над миротворчими військами в Україні. Thе Times назвав умову
15:44
У Миколаєві 14 лютого вибухнув "невідомий предмет": є загиблі та поранені
15:36
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
Перейменування Мексиканської затоки: президентка Мексики планує подати на Google до суду
15:25
"Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати": DeepState повідомив, що росіяни просунулись у районі Дворічної та Новомлинська на Харківщині
15:25
аптека ліки
Українські виробники знизять ціни на сотню найбільш популярних ліків: Шмигаль розповів подробиці
15:24
Ексклюзив
Володимир Путін
Генерал армії України Маломуж назвав єдиний спосіб змусити Путіна дотримуватися принципів міжнародного права
15:17
Зеленський Трамп
Зеленський обговорить з Трампом плани РФ щодо Білорусі
15:05
Оновлено
Після удару Росії по укриттю ЧАЕС Сибіга провів термінову зустріч з очільником МАГАТЕ Гроссі: про що говорили
14:55
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:54
Німецький виробник розвідувальних БПЛА Quantum Systems планує подвоїти виробництво в Україні
14:48
Віктор Бондар
Суд взяв під варту нардепа Бондаря, якого підозрюють у співорганізації розкрадання коштів Укрзалізниці
14:32
У МВС повідомили, коли українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти
14:29
Воювали проти України у складі ПВК "Вагнер" й інших збройних формувань: у Молдові затримали підозрюваних
14:19
"Такий облом": у Netflix уперше прокоментували скандал через ісламофобські висловлювання зірки "Емілії Перес" Карли Гаскон
14:11
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія готує 15 дивізій у Білорусі й може піти на країни НАТО вже наступного року, – Зеленський
14:08
OPINION
Зеленський за підсумками фіналу війни може не піти на другий строк
14:06
ЗСУ загиблі
Понад 150 українських військовополонених можуть перебувати в Чечні, куди не має доступу Червоний Хрест, – Координаційний штаб
14:04
Якщо ми не в НАТО, то нам потрібна натовська зброя й армія у 1,5 мільйона людей, - Зеленський
14:04
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію, проте з представниками РФ не зустрічатиметься
13:59
Володимир Зеленський
"Ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців – питання в оснащенні": Зеленський
13:56
Оновлено
В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
13:38
Тільда Свінтон
Тільда Свінтон у промові на Берлінале засудила Трампа, який "любʼязний з воєнними злочинцями"
13:36
Крістоф Гойсген
Росіян не запросили на Мюнхенську безпекову конференцію
13:22
Закликали до держперевороту в Україні: СБУ затримала шістьох псевдоактивістів
13:07
Оновлено
російський БПЛА влучив у саркофаг ЧАЕС
Російський БПЛА із фугасною боєголовкою влучив у саркофаг ЧАЕС. Зеленський назвав це "привітом Путіна" учасникам безпекової конференції
12:59
Андрій Сибіга
"Прислухайтеся до України і не повторюйте минулих помилок": Сибіга звернувся до учасників Мюнхенської безпекової конференції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV