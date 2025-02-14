Шольц після закінчення свого канцлерства планує залишити політику
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що після закінчення повноважень планує піти з політики та знову стати "нормальним громадянином"
Про це він розповів у подкасті Young & Naive, цитує Zeit.
Шольц сказав, що не хоче продовжувати свою політичну карʼєру після канцлерства. Водночас він розраховує залишитися на посаді після виборів до Бундестагу 23 лютого.
"Але з моєї точки зору, не схоже на те, що після цього буде щось інше", – висловився канцлер ФРН.
Також Шольц додав, що після канцлерства хоче знову бути "нормальним громадянином".
Водночас у нього запитали про ексканцлера Герхарда Шредера, який обіймав додаткові посади після канцлерства. Шольц акцентував: "Про це не може бути й мови для мене і насправді для всіх інших".
Видання акцентує, що чинний канцлер Німеччини вже досяг пенсійного віку й у свої 66 років знову балотується у Бундестаг.
- 10 лютого у Німеччині напередодні виборів до бундестагу відбулись перші теледебати між канцлером Олафом Шольцом та кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Серед ключових тем була війна в Україні.
- Під час виступів у парламенті перед національними виборами 23 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц і його суперник Фрідріх Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими силами, серед яких проросійська партія AfD.
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