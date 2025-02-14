"Ми там впевненіші, ніж були": Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку
У п'ятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський коментуючи ситуацію на фронті повідомив про покращення становища Сил оборони на Покровському напрямку
Про це він заявив під час брифінгу із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.
"Вважаю, що це позитив, бо про це ми також говоримо з американськими колегами й президентом Трампом, про ситуацію на фронті. Я думаю, важливо почути, що у нас в останні дні на Покровському напрмку ситуація краща", - зазначив президент.
Він відмовився уточнювати деталі, однак зауважив, що українські військові на цьому напрямку почуваються значно впевненішими.
"Ми там впевненіші, ніж були", - підсумував Зеленський.
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