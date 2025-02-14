"Ми там впевненіші, ніж були": Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку

Про це він заявив під час брифінгу із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Вважаю, що це позитив, бо про це ми також говоримо з американськими колегами й президентом Трампом, про ситуацію на фронті. Я думаю, важливо почути, що у нас в останні дні на Покровському напрмку ситуація краща", - зазначив президент.

Він відмовився уточнювати деталі, однак зауважив, що українські військові на цьому напрямку почуваються значно впевненішими.

"Ми там впевненіші, ніж були", - підсумував Зеленський.

12 лютого співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що на деяких ділянках фронту, зокрема й на Покровському відтинку, ворог втрачає ініціативу.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що росіяни намагаються остаточно перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка.



