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"Ми там впевненіші, ніж були": Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку

Марія Науменко
14 лютого, 2025 п'ятниця
17:17
Війна з Росією Володимир Зеленський

У п'ятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський коментуючи ситуацію на фронті повідомив про покращення становища Сил оборони на Покровському напрямку

Зміст

Про це він заявив під час брифінгу із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Вважаю, що це позитив, бо про це ми також говоримо з американськими колегами й президентом Трампом, про ситуацію на фронті. Я думаю, важливо почути, що у нас в останні дні на Покровському напрмку ситуація краща", - зазначив президент.

Він відмовився уточнювати деталі, однак зауважив, що українські військові на цьому напрямку почуваються значно впевненішими.

"Ми там впевненіші, ніж були", - підсумував Зеленський.

  • 12 лютого співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що на деяких ділянках фронту, зокрема й на Покровському відтинку, ворог втрачає ініціативу.
  • Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що росіяни намагаються остаточно перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка.

 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
Покровськ
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