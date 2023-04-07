Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми та наші партнери вважаємо, що справедливим закінченням війни має бути повернення на правові стандарти, які були вироблені світовою спільнотою. Зокрема, що стосується недоторканості державних кордонів суверенних країн. Тому, якщо ми будемо йти на якісь компроміси, то вони закінчаться великими втратами для нашої державності", - пояснив Варченко.

Експерт наголосив, що статус Криму може обговорюватись лише в Україні

"Сьогодні ніяких компромісів щодо Криму не може бути. Крим - це Україна. Лише після того, як росіяни підуть геть з Криму й буде розуміння того, що ми знищили російську імперську загрозу, можна вести дискусії щодо статусу Криму. І хочу наголосити, що такі дискусії можливі лише в Україні, оскільки це невіддільна частина нашої країни", - додав він.