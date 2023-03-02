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Дискусія про передачу Україні бойових літаків західного виробництва просувається швидше, ніж ми уявляємо, - військовий експерт Киричевський

2 березня, 2023 четвер
16:48
війна з Росією МіГ-29

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, вважає, що процес навчання наших льотчиків в освоєнні західних літаків вже міг початися

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо в цілому говорити про практичний хід дискусії щодо передачі нам бойових літаків, то треба розуміти, якщо з нашої сторони вважається необхідність надання якогось універсального літака, який зможе виконувати одночасно декілька завдань, то схоже наші союзники бачать картину діаметрально протилежну. Вони вважають, що нам краще дати декілька типів спеціалізованих літаків, кожен з яких виконуватиме свою задачу. Наприклад, словацькі МіГ-29 СМ будуть виконувати задачу саме протиповітряної оборони, Mirage 2000 та ударні літаки Tornado, які теж дискутуються, посилять наші ударні можливості", - прокоментував військовий експерт.

Іван Киричевський зазначив, коли західні союзники говорять, що треба почекати декілька місяців, ніж перейти до процесу передачі літаків, вони мають на увазі, що необхідно підготувати процес, перш ніж ми зможемо побачити західні літаки вже з розпізнавальними знаками ВПС України.

"Насправді дискусія по передачі Україні бойових літаків західного виробництва просувається швидше, а ніж ми уявляємо. Звісно, що є чутливі моменти, через які західні союзники воліють це обговорювати за закритими дверима. Якщо говорити про Словаччину, то вони по суті нам віддадуть російську, а не радянську зброю, і тому хочуть компенсатори не тільки фінансові, а й у плані безпеки. Щодо інших країн, то там всі літаки розписані або по місіям НАТО, або по захисту власного повітряного простору, то їм треба встигнути порівняти певний оборонний баланс. Тобто є багато нюансів, через які ніхто не поспішає говорити наперед. Однак, разом з тим, доходять і практичні сигнали. Наприклад, про реалістичність перспективи передачі літаків говорить те, що наші льотчики зможуть застосовувати керовані авіабомби JDAM, які нам дають США. Але є нюанс, що схоже до війни у нас не було таких фахівців, щоб могли працювати з таким озброєнням. Відповідно, можемо зробити висновки, що процес навчання наших льотчиків для освоєння західних літаків вже міг початися. Навіть на такому вузькому прикладі, як освоєння бомб JDAM", - зауважив Киричевський.

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