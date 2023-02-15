Disney випустив трейлер до ремейку "Русалоньки" з Холлі Бейлі в головній ролі

Трейлер опублікували у twitter компанії.

Сам фільм вийде у прокат 26 травня 2023 року. Режисером кіноадаптації казки Ганса Крістіана Андерсена став Роб Маршалл, роль русалоньки дісталась темношкірій співачці Холлі Бейлі.

"Продовжуємо святкування #Disney100 з цим новим трейлером на "The Little Mermaid"! Лише 100 днів до появи в кінотеатрах!", - йдеться у твіті.