Disney випустив трейлер до ремейку "Русалоньки" з Холлі Бейлі в головній ролі
У понеділок, 15 лютого, на честь 100 днів до прем'єри ремейку "Русалоньки", Disney випустив новий трейлер до фільму. Головну роль у стрічці зіграє Холлі Бейлі
Трейлер опублікували у twitter компанії.
Сам фільм вийде у прокат 26 травня 2023 року. Режисером кіноадаптації казки Ганса Крістіана Андерсена став Роб Маршалл, роль русалоньки дісталась темношкірій співачці Холлі Бейлі.
"Продовжуємо святкування #Disney100 з цим новим трейлером на "The Little Mermaid"! Лише 100 днів до появи в кінотеатрах!", - йдеться у твіті.
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