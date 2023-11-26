"Дитяче Євробачення 2023": Франція перемогла, Україна на 5 місці
На пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2023" перемогла представниця Франції Зоя Клозюр. Натомість 9-річна українка Анастасія Димид посіла 5 місце з піснею "Квітка"
Про це повідомляє "Суспільне.Культура".
Зазначається, що 13-річна представниця Франції Зоя Клозюр (Zoé Clauzure) посіла перше місце на пісенному конкурсі з піснею Cœur, дівчина набрала 228 голосів сукупно. На другому місці опинилася Іспанія, учасниця Сандру Валеро набрала 201 бал.
"9-річна українка Анастасія Димид посіла п'яте місце. Вона набрала 128 балів. А проте, за глядацьким голосуванням вона увійшла у топ-3", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про цьогорічне Дитяче Євробачення
24 липня організатори оголосили імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Ними стали гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид
Крім того, 11 вересня, у застосунку Дія запустили нове опитування, щоб обрати журі національного відбору. Серед кандидатів були представлені 8 претендентів. 20 вересня стали відомі імена фаворитів.
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 відбувся 1 жовтня у форматі онлайн-концерту.
26 листопада о 17:00 розпочалась пряма трансляція фіналу конкурсу "Дитяче Євробачення-2023", який проходить у Франції.
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