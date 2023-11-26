"Дитяче Євробачення 2023": Франція перемогла, Україна на 5 місці

Про це повідомляє "Суспільне.Культура".

Зазначається, що 13-річна представниця Франції Зоя Клозюр (Zoé Clauzure) посіла перше місце на пісенному конкурсі з піснею Cœur, дівчина набрала 228 голосів сукупно. На другому місці опинилася Іспанія, учасниця Сандру Валеро набрала 201 бал.

"9-річна українка Анастасія Димид посіла п'яте місце. Вона набрала 128 балів. А проте, за глядацьким голосуванням вона увійшла у топ-3", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про цьогорічне Дитяче Євробачення

24 липня організатори оголосили імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Ними стали гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид

Крім того, 11 вересня, у застосунку Дія запустили нове опитування, щоб обрати журі національного відбору. Серед кандидатів були представлені 8 претендентів. 20 вересня стали відомі імена фаворитів.

Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023 відбувся 1 жовтня у форматі онлайн-концерту.

26 листопада о 17:00 розпочалась пряма трансляція фіналу конкурсу "Дитяче Євробачення-2023", який проходить у Франції.