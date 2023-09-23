"Дивне призначення у прифронтовій області": депутатка Харківської облради про нову заступницю очільника ОВА
Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, зазначила, що шостою заступницею голови Харківської ОВА стала стоматолог Олена Логвинова, яка раніше очолювала осередок забороненої проросійської партії "Наші" у Шевченківському районі міста Харків
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Фактично з'явилася нова посада – шостий заступник у голови Харківської обласної військової адміністрації Синєгубова. І цією заступницею стала стоматолог Логвинова Олена. По-перше, виникло питання: нащо стільки заступників? Хіба бюджет фронтової області потягне ще одного ? Що такого нагального може робити стоматолог? Не військовий, не якійсь аналітик, а стоматолог. Дивна така ситуація. Почали розбиратися з її біографією, що за особа. Вияснилося, що тут включено явище непотизму, тобто кумівства", - зауважила депутатка Харківської обласної ради.
Галина Куц додала, що Логвинова є двоюрідною сестрою народного депутата партії "Слуга Народу" Павла Якименка, то, можливо, тому відбулося таке призначення, але це здогадки.
"Однак навіть не це стурбувало громадськість. А те, що ця особа у 2018 році була головою осередку забороненої проросійської партії "Наші" у Шевченківському районі міста Харків. Постає питання – навіщо у фронтову область допускати людину не те що до секретних матеріалів, а навіть знати, куди переміщені органи влади. Бо у нас мало хто з пересічних людей знає, де у місті зараз розміщуються органи влади. Ця інформація у нас не поширюється, тому що бомбардують", - пояснила депутатка.
За її словами новопризначена заступниця раніше співпрацювала з Євгенієм Мураєвим (проросійський політик, колишній народний депутат, якому СБУ повідомила підозру у державній зраді за поширення кремлівської пропаганди через телеканал "НАШ", – ред.).
"Питається: за для чого? Це зараз питання турбує усіх - навіщо це призначення було потрібне? Ми розуміємо, що вона вже нібито не член партії "Наші", але колишніх не буває. У нас у прифронтовій прикордонній області дуже багато дивних призначень. Скажу більше, якщо виникає ситуація з забороненими партіями, ОПЗЖ, "Наші", то треба їх виводити звідусюди", - підкреслила пані Галина.
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