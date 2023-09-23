"Дивне призначення у прифронтовій області": депутатка Харківської облради про нову заступницю очільника ОВА

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Фактично з'явилася нова посада – шостий заступник у голови Харківської обласної військової адміністрації Синєгубова. І цією заступницею стала стоматолог Логвинова Олена. По-перше, виникло питання: нащо стільки заступників? Хіба бюджет фронтової області потягне ще одного ? Що такого нагального може робити стоматолог? Не військовий, не якійсь аналітик, а стоматолог. Дивна така ситуація. Почали розбиратися з її біографією, що за особа. Вияснилося, що тут включено явище непотизму, тобто кумівства", - зауважила депутатка Харківської обласної ради.

Галина Куц додала, що Логвинова є двоюрідною сестрою народного депутата партії "Слуга Народу" Павла Якименка, то, можливо, тому відбулося таке призначення, але це здогадки.

"Однак навіть не це стурбувало громадськість. А те, що ця особа у 2018 році була головою осередку забороненої проросійської партії "Наші" у Шевченківському районі міста Харків. Постає питання – навіщо у фронтову область допускати людину не те що до секретних матеріалів, а навіть знати, куди переміщені органи влади. Бо у нас мало хто з пересічних людей знає, де у місті зараз розміщуються органи влади. Ця інформація у нас не поширюється, тому що бомбардують", - пояснила депутатка.

За її словами новопризначена заступниця раніше співпрацювала з Євгенієм Мураєвим (проросійський політик, колишній народний депутат, якому СБУ повідомила підозру у державній зраді за поширення кремлівської пропаганди через телеканал "НАШ", – ред.).

"Питається: за для чого? Це зараз питання турбує усіх - навіщо це призначення було потрібне? Ми розуміємо, що вона вже нібито не член партії "Наші", але колишніх не буває. У нас у прифронтовій прикордонній області дуже багато дивних призначень. Скажу більше, якщо виникає ситуація з забороненими партіями, ОПЗЖ, "Наші", то треба їх виводити звідусюди", - підкреслила пані Галина.