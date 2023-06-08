"Дивом вижили!": головний рабин України потрапив під російський обстріл у Херсоні, прибувши евакуювати людей
Головний рабин України Моше Асман у четвер, 8 червня, потрапив під ворожий обстріл під час евакуації цивільного населення на Херсонщині
Про це він повідомив у facebook.
"Я в Херсоні, пливли за людьми - дивом вижили!", - коментує рабин.
У відеозверненні Асман розповів, що допомагає проводити евакуацію людей, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Прямо під час запису його перервали ворожі вибухи.
- У четвер, 8 червня, під ворожим обстрілом опинилася Корабельна площа та прибережна частина Херсона. Наразі відомо про 8 поранених.
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