Про це він повідомив у facebook.

"Я в Херсоні, пливли за людьми - дивом вижили!", - коментує рабин.

У відеозверненні Асман розповів, що допомагає проводити евакуацію людей, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Прямо під час запису його перервали ворожі вибухи.