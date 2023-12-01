"Дія" долучилася до розробки європейського цифрового гаманця

Про це повідомила пресслужба "Дії".

"EUDIW — цифровий гаманець, ініціатива Європейської комісії, яка дасть змогу громадянам ЄС ідентифікувати себе та підтверджувати особисту інформацію. Що зробить зручнішим онлайн- та офлайн-послуги у всьому ЄС. Як наша "Дія" в Україні", - пояснили розробники нашого застосунку.



З цим цифровим документом можна буде відкривати банківські рахунки, підписувати папери та зберігати цифрові документи, як-от водійські посвідчення, свідоцтва професійного статусу власника гаманця, електронні рецепти тощо.



"Наша мета в цьому проєкті — забезпечити можливість українцям використовувати "Дію" в ЄС, а європейцям — свої EUDIW в Україні", - додали розробники.