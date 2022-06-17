Про це написав у Facebook колишній народний депутат України, громадський діяч Борислав Береза.

"Після того, як стало відомо, що Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата для вступу в Європейський Союз, глава ОП Андрій Єрмак опублікував список умов, які Україна мусить виконати для початку переговорів про вступ в ЄС", — написав Береза.

"Але, як відомо, диявол ховається у деталях, — продовжив екснардеп. - Тому коли Єрмак пише, що ЄС очікує від нас того, що "повинен запрацювати антиолігархічний закон", то це брехня. Бо ЄС очікує іншого. Європейці ждуть, щоб використання антиолігархічного закону було реалізоване саме юридично обґрунтованим і обов'язково з врахуванням висновку Венеціанської комісії".

Береза пише, що ЄС справді хоче, аби закон обмежив надмірний вплив олігархів на економіку, політичне та громадське життя. "Але не щоб хтось в ОП на свій розсуд вирішував, хто олігарх, а хто ні, з тієї причини, що він його "гаманець" чи спонсор виборчої кампанії. А ще в ЄС добре знають, що метою цієї версії закону, який у нас називають "антиолігархічним", є контроль над ЗМІ й телеканалами, а також будь-яке припинення критики. І він точно не відповідає висновкам Венеціанки", - наголосив Борислав Береза.

17 червня єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї назвав обставини, за яких Молдова та Україна можуть почати перемовини про вступ до ЄС.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

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