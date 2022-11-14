Для Китаю війна за Тайвань поки є непосильною ношею, - політексперт Клочок

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ще вчора Китай намагався захопити Тайвань, а сьогодні погодився поговорити з Байденом. Тому, на мою думку, позиція Китаю доволі хитка, бо він має достатньо проблем. І не забуваємо, що у Китаї величезні соціальні проблеми, у них люди помирають від голоду і кількість смертей обчислюється дуже великими цифрами. І нині війна для Китаю ще є непосильною ношею", - заважив політичний експерт.

Валерій Клочок нагадав, що візити двох делегацій до Тайваню, Ненсі Пелосі (спікер палати представників США – ред.) та конгресменів від обох партій, вказали, що Китай не буде воювати проти Тайваню.

"На даному етапі Китай не готовий до війни, йому потрібен час. І у цій частині йому потрібна слабка Росія, щоб наростити потужності. Китай зараз вичікує і невипадково прем'єр-міністр Китаю почав раптово заявляти, що не потрібно використовувати ядерну зброю. Я далекій від думки, що Тайвань стане гострою темою у недалекій перспективі, скоріше події можуть розгорнутися на Близькому Сході", - зауважив Клочок.

Раніше у ЦРУ відзначали, що Китай планує захопити Тайвань до 2027 року

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