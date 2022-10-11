Про це він розповів в етері Еспресо.

"Можна зробити висновок, що наразі якраз для масованого удару по Україні військове керівництво РФ могло отримати команду про знаття ракет з так званих недоторканних запасів. І відповідно ми можемо зрозуміти, що при тому рівні корупції, яка зараз є у РФ, а також при тому рівні компетенції оборонної промисловості Росії, особливо на тлі санкцій, що на той недоторканний запас могло бути поставлено купу різноманітних ракет як з дефектами, які були виявлені в ході заводських випробувань або відбраковані ОТК, так і частину ракет, можливо, нових, які виготовили без електроніки, що мала бути поставлена", - сказав Валерій Рябих.

Військовий експерт Defense Express зазначив, що під час масованого ракетного удару Росією по Україні до цілей не долетіло 50% ракет.

"І от в результаті якраз бачимо, що 50% ракет не долетіли до України. Це говорить про те, що оці запаси закінчуються. Вони ще є звісно, але якість їх стає доволі сумнівною. І ми бачимо це за результатами тих ударів, якими оте "міністерство тероризму й нападу", як оголосили вчора, було задоволене", - додав він.

Протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках.

У понеділок, 10 жовтня, унаслідок російських ракетних ударів по Україні загинуло щонайменше 14 людей.

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