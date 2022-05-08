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Головна війна з Росією Для проведення "победобесія" 9 травня окупанти змушують мешканців брати участь у параді, - речник Запорізької ОВА
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Для проведення "победобесія" 9 травня окупанти змушують мешканців брати участь у параді, - речник Запорізької ОВА

8 травня, 2022 неділя
10:48
війна з Росією окупанти

Полковник ЗСУ, речник Запорізької ОВА Іван Ареф’єв повідомив, що на зайнятих територіях окупанти вдаються до різних способів, щоб реалізувати парад 9 травня

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В Енергодарі відбирають у місцевих документи, обіцяють віддати 9 травня та сподіваються, що велика кількість українців збереться в одному місті та створять необхідну картинку для російських ЗМІ. Свій парад в місті вони називають “Бессмертний полк”. Щоб провести це "победобесие", в Енергодарі перекривають рух у частині міста та виїзди з дворів. У Кам’янці-Дніпровській змушують в понеділок прийти на роботу та взяти участь у параді. Російська пропаганда свідомо перекручує окремі події Другої світової війни, для обґрунтування агресивної зовнішньої політики. Вони кажуть: - Можем повторить. Ми відповідаємо: - Ніколи знову. Пам’ятаємо уроки Другої світової війни, не дамо перетворити Україну на місце вирішення чужих інтересів. Лише об'єднавшись разом, як зараз ми робимо, переможемо РФ та ворогів України, - зазначив Ареф’єв.

Також речник Запорізької ОВА додав, що на Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не проводить. За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

"Підрозділи сил оборони, в районі міста Пологи, успішно нанесли вогневе ураження противнику й знищили частину його озброєння та військової техніки. Окрім того, особовий склад ворога залишив позиції. Наші військовослужбовці гідно тримають удар. Здійснюють успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії в Запорізькій області", - підсумував Ареф’єв.

  • Окупаційні війська готують можливі провокації у Мелітополі на 9 травня. Після цього вони планують звинуватити українських воїнів

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