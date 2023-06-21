Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

"Наскільки мені відомо, П'ятихатки деокуповані повністю і там уже немає боїв. Там була сім'я, зараз вона уже в Запоріжжі. Зараз там людей немає. В цілому, по всім деокупованим населеним пунктам наразі немає цивільних людей - там проводять військові заходи. Вони утримують їх, щоб далі наступати. Цивільні, які були там, уже в Запоріжжі. Ми чекаємо від військових дозволу, коли можна буде повертатися в деокуповані населені пункти", - розповів він.