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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Для Путіна перемога "Азову" в Маріуполі буде означати остаточну поразку у цій війні, — генерал-майор СБУ Ягун
Ексклюзив

Для Путіна перемога "Азову" в Маріуполі буде означати остаточну поразку у цій війні, — генерал-майор СБУ Ягун

9 травня, 2022 понедiлок
20:22
війна з Росією Віктор Ягун

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун переконаний, окупантам дуже боляче усвідомлювати, що той "Азов", проти якого вони воюють в Маріуполі "реінкарнація" інших підрозділів "Азову", які боронять Батьківщину в різних містах України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Путін почав цю війну через "азовців", всіма шляхами з 2014 Росія зробила безліч заходів, аби дискредитувати "Азов" у світі, аби він був визнаний екстремістською організацією. Тому для Путіна розуміння, що він не переміг "Азов" означає остаточну поразку в цій війні", – додав Ягун.

Також генерал-майор зазначив, що ймовірно Росія використає проти воїнів “Азову” аналог отруйного газу, який був використаний під час трагедії "Норд-осту" – терористичного акту в Москві 2002 року.

"Боюсь помилитись, проте ймовірно, це буде щось схоже до сльозогінного газу та газу, який усипляє. Розумію, що буде багато загиблих, але це єдиний шлях для Росії привезти Путіну на тарілці ті голови, які він вимагає", – сказав Ягун.
 

  • Захисники Азовсталі заблокували близько 7 бригад противника, а це 15 тис. ворогів, але наразі майже всі сили Російської Федерації виїхали

  • Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко закликала долучитись та підписати петицію з вимогою вивезти людей з "Азовсталі"

  • Сьогодні окупанти поновили штурм Азовсталі після виїзду колони ООН за межі Донецької області

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