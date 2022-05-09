Для Путіна перемога "Азову" в Маріуполі буде означати остаточну поразку у цій війні, — генерал-майор СБУ Ягун

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін почав цю війну через "азовців", всіма шляхами з 2014 Росія зробила безліч заходів, аби дискредитувати "Азов" у світі, аби він був визнаний екстремістською організацією. Тому для Путіна розуміння, що він не переміг "Азов" означає остаточну поразку в цій війні", – додав Ягун.



Також генерал-майор зазначив, що ймовірно Росія використає проти воїнів “Азову” аналог отруйного газу, який був використаний під час трагедії "Норд-осту" – терористичного акту в Москві 2002 року.



"Боюсь помилитись, проте ймовірно, це буде щось схоже до сльозогінного газу та газу, який усипляє. Розумію, що буде багато загиблих, але це єдиний шлях для Росії привезти Путіну на тарілці ті голови, які він вимагає", – сказав Ягун.



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