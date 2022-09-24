Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Апетити Путіна не тільки ним вже давно оголошені, а й Патрушевим, і Медведєвим, і всім його оточенням, тому ФСБ не може повалити Путіна, оскільки він один із них. Ця війна не про Україну, хоча вона виявилася про Україну для Путіна, але спочатку так не планувалася. План був на бліцкриг та захоплення України, а далі захоплення Молдови і потім рушити до Східної Європи. Ось був план", - пояснив політолог.

Юрій Фельштинський підкреслив, що цей план зруйнувався через Україну, тому зараз Путін злий як собака і мобілізує нових 300 тисяч.

"Перший ешелон він уже загробив, приблизно 150 тисяч, це і вбиті, і поранені, і контужені, і ті, що втекли – всі, що були зосереджені на кордоні. Зараз він готує два ешелони, які призначаються, я підозрюю, не лише для України. Для Путіна все, що відбувається, це лише початок великого шляху, тому що загальний план захоплення Східної Європи все одно залишається в силі", - зазначив Фельштинський.

Політолог додав, що є ще проблема з ядерною зброєю, яка поки незадіяна, але цей етап на нас чекає і ще обговорюватимемо, що робити з Путіним у зв'язку з тим, що він має ядерну зброю.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації . Згодом на сайті Кремля з'явився відповідний указ.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ громадянам, які перебувають на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон

24 вересня Путін підписав закони про позбавлення волі за відмову брати участь у бойових діях, за добровільне здавання в полон, за дезертирство та неявку військовослужбовців на службу на заклик

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