Для росіян є тільки два варіанти: здатись або здохнути, - офіцер ЗСУ Лапін
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що оголошена мобілізація в Росії кардинально не змінить ситуацію на фронтах
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Це чергова хвиля мобілізації в Росії. Прихована вона, чи офіційна для нас немає значення. Росіянин на території України має виконати свою функцію: здохнути, або здатись. Іншого варіанту немає. Річ у тому, що нам немає куди йти. Ми вдома. А вони можуть тікати на територію Росії. Однак і зараз це вже складно для них. За втечу з фронту їм загрожує 10 років позбавлення волі. Тобто метод "пряника" для росіян закінчився, тепер для них залишився метод "батогу та страху". І мені здається, що цей метод зіграє дуже злий жарт з Путіним", - пояснив Лапін.
Офіцер ЗСУ вважає, що мобілізація у РФ може призвести до краху путінського режиму.
"Одними бурятами не вийшло закрити фронт для Путіна. Прийдеться брати людей в Москві та Санкт-Петербурзі, а це ті міста, які беруть безпосередню участь в політичному житті РФ. Тому я вважаю, що оголошена мобілізація в Росії стане ще одним елементом краху путінського режиму", - додав він.
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