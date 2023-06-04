Про це в ефірі Еспресо заявив політолог та офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ ЗСУ Тарас Березовець.

"Їх план - завдати нашій армії максимальних втрат, знекровити, знищити максимальну кількість техніки. Це і буде з їхньої точки зору створення передумов для подальшого дипломатичного врегулювання. Вони вважають, що неуспіх нашого наступу - це вже їхня перемога. Вони вважають, що якщо ми нічого не відвоюємо - Росії не треба буде навіть проводити наступ. Цього уже буде достатньо для того, щоб це стало умовою для переговорів. Хто буде наполягати на переговорах, хто буде посередником - вони знайдуться, зокрема у Європі", - сказав він.