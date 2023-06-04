Для росіян неуспіх наступу ЗСУ вже буде перемогою, - офіцер Березовець
У РФ вважають, що якщо Україна нічого не відвоює в рамках наступу - їм не треба буде атакувати. Це і буде створенням передумов для подальших перемовин
Про це в ефірі Еспресо заявив політолог та офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ ЗСУ Тарас Березовець.
"Їх план - завдати нашій армії максимальних втрат, знекровити, знищити максимальну кількість техніки. Це і буде з їхньої точки зору створення передумов для подальшого дипломатичного врегулювання. Вони вважають, що неуспіх нашого наступу - це вже їхня перемога. Вони вважають, що якщо ми нічого не відвоюємо - Росії не треба буде навіть проводити наступ. Цього уже буде достатньо для того, щоб це стало умовою для переговорів. Хто буде наполягати на переговорах, хто буде посередником - вони знайдуться, зокрема у Європі", - сказав він.
- Нагадаємо, 3 червня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до контрнаступу.
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