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Для росіян неуспіх наступу ЗСУ вже буде перемогою, - офіцер Березовець

4 червня, 2023 неділя
18:06
Війна з Росією на фото: Тарас Березовець

У РФ вважають, що якщо Україна нічого не відвоює в рамках наступу - їм не треба буде атакувати. Це і буде створенням передумов для подальших перемовин

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог та офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ ЗСУ Тарас Березовець.

"Їх план - завдати нашій армії максимальних втрат, знекровити, знищити максимальну кількість техніки. Це і буде з їхньої точки зору створення передумов для подальшого дипломатичного врегулювання. Вони вважають, що неуспіх нашого наступу - це вже їхня перемога. Вони вважають, що якщо ми нічого не відвоюємо - Росії не треба буде навіть проводити наступ. Цього уже буде достатньо для того, щоб це стало умовою для переговорів. Хто буде наполягати на переговорах, хто буде посередником - вони знайдуться, зокрема у Європі", - сказав він.

Україна
Росія
Тарас Березовець
російська армія
ЗСУ
Військові новини
переговори з РФ
наступ ЗСУ
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