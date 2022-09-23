Про це він розповів в етері Еспресо.

"В американців 3400 танків Abrams стоять на зберіганні, які можна б було брати та використовувати. Треба починати логістичну підготовку і наші танкісти кажуть, що максимум їм потрібно місяць для опанування Abrams чи Leopard, тому що танки по суті є схожими. Якщо є питання ускладнення логістики щодо палива, мастил та боєприпасів, то це супутні моменти. Так само, як було з ATACMS чи HARM, коли вихід був знайдений і ми отримали переваги на полі бою. Політична та суспільна еліти, також дипломати та військові говорили, що потрібно починати процес передачі Abrams (основний бойовий танк третього покоління виробництва США, – ред.), Bradley (основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США, – ред.) та М-109 (американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США, - ред.). Оця трійка американської зброї нам вкрай потрібна, щоб відчувати себе реально захищеними", - підкреслив військовий експерт.



Сергій Згурець зауважив, що ATACMS та HIMARS – це класні зразки, але успіх на полі бою вирішує піхота, яка має бути захищена на рубежі, аби закріпитися та вибити противника.

Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначав, що наступною допомогою Україні можуть вже стати танки Abrams.

Крім того, у Військовому навчальному центрі сухопутних військ у Познані почалися тренування польських солдатів на танках Abrams, які Варшава закупила для передачі радянської техніки Україні.