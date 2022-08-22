Наступною допомогою Україні можуть вже стати танки "Абрамс", - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Загалом пакет військової допомоги від США в сумі $800 млн цілком відповідає потребам Збройних сил України. Головне, щоб рішення про такі пакети військової допомоги приймались частіше. Вважаю, що Україна і надалі буде отримувати такі потужні пакети військової допомоги до початку програми ленд-лізу", - пояснив Згурець.

Аналітик розповів, що в пакети військової допомоги Україні зовсім скоро можуть включати важке озброєння для наступальних операцій.

"Низка американських блогерів та аналітиків говорять про те, що в подальших пакетах військової допомоги Україні, зокрема за програмою ленд-лізу, Збройні сили України зможуть вже отримати зброю для проведення наступальних операцій. Говорять навіть про велику кількість танків М1 "Абрамс" та інше важке озброєння. Таке озброєння є необхідною умовою для формування наших наступальних можливостей", - додав він.

15 липня США схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023 рік

26 липня Міністерство оборони США оголосило, що до нового пакету допомоги України увійшли чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS та 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

1 серпня адміністрація президента США Джо Байдена схвалила новий пакет оборонної допомоги для України на суму у 550 мільйонів доларів.

8 серпня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових $4,5 млрд через механізм Світового банку.

19 серпня стало відомо, що США нададуть Україні ще $775 млн військової допомоги. До пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, безпілотники і ракетні системи

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb