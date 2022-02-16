Для влади Зеленського виконання Мінських угод на російських умовах буде політичною смертю, у разі визнання Росією "Л/ДНР" ми отримаємо Придністров'я-2, - політексперт Клочок

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"У мене немає стійкого переконання, що таке рішення буде ухвалене Путіним. Для будь-якої держави, в тому числі і України, це погано - це втрата територій і порушення суверенітету. Ми далі отримаємо сценарій Придністров'я-2 і подивіться, як нам буде, з руки чи не з руки, відновлювати або започатковувати відносини з цими територіями. Я маю великі сумніви, що нас таке влаштує. Там паче там буде розвиватися сценарій з введенням військ ОДКБ", - сказав експерт.



Він вважає, що є місяць, щоб зрозуміти контекст ситуації стосовно Мінських угод.



Читайте також: Україна представить законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів, - Шольц



"Коли Путін на пресконференції з Шольцем зробив заяву про те, що це рішення ухвалене з метою, що Захід активніше тиснув у питанні Мінських домовленостей, стало очевидно, що є 30 днів як мінімум, щоб зрозуміти в якому контексті ми знаходимося. Путін має 30 днів, щоб ухвалити рішення. Якщо він не визнає, значить він програє. Якщо він це усвідомить, то на 30 день він ухвалить рішення. Але тоді зміниться конфігурація домовленостей Путіна і Байдена. На виконанні Мінських угод наполягає не лише Росія, а Захід теж. Для чинної влади виконання угод означатиме політичну смерть", - підсумував Клочок.

15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".