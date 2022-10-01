Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

"Ось Росія влаштувала фарс на Донбасі. Абсолютний фарс, який хотіла подати як нібито референдум. Щось там зображали, водили автоматників по будинках, носили папірці, пропагандисти це все знімали в тій частині Донбасу, яку вони контролювали. А зараз там український прапор", - повідомив він.

Також Зеленський зазначив, що українських прапорів на Донбасі стає кожного тижня все більше, зокрема він є вже в Лимані Донецької області. Хоча там досі й тривають бойові дії, але "там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму".

"За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше. А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське? Український рух буде продовжуватись", - зазначив президент та додав, що для ворога таких "нестиковочок" буде все більше.

Зеленський повідомив також, що росіяни вже почали шукати винних та звинувачувати у провалах генералів.

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"Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії", - наголосив він.

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