Для зупинки "Північного потоку - 2" Вашингтон підключив до тиску на Берлін Брюссель, Лондон та Париж, - Süddeutsche Zeitung

Як вважають у Білому домі, за таких обставин слід тиснути на Москву шляхом зупинки будь-яких технологічних чи юридичних процесів, пов'язаних із введенням в експлуатацію газогону "Північний потік - 2". Таку інформацію з посиланням на власні джерела опублікувала німецька газета Süddeutsche Zeitung, передає Еспресо.TV.



Протягом останніх днів США дипломатичними каналами попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною, пише видання.



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Згідно з даними газети, США звернулися до Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, а також міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.



"Американська сторона, судячи з усього, очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу, що триває у Федеральному агентстві з мереж. Проект викликає суперечки серед партій, які ведуть переговори про "світлофорну" коаліцію: у той час як "зелені" та ліберали зі Вільної демократичної партії відкидають запуск "Північного потоку - 2", СДПН досі виступала за його введення в експлуатацію", - йдеться у матеріалі Süddeutsche Zeitung.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відправив цього тижня до Росії директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням військ біля кордонів з Україною.

Бернс також мав вивчити думки російської сторони з цього приводу.