"Дніпро-1" оголосив про трансфер бразильського футболіста за 1,5 млн євро
СК "Дніпро-1" домовився про трансфер лівого захисника Габріеля Бусанелло
Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".
"Дніпро-1" домовився про оренду лівого захисника "Шапекоенсе" Габріеля Бусанелло до грудня 2022 року. Дніпровський клуб має право викупу. Сума - не відома. Футболіст виступатиме під №6.
23-річний Бусанелло є вихованцем "Шапекоенсе". Футболіст провів у Серії А 30 матчів і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн. євро, а контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2023 року.
- Нагадаємо, 25 грудня 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
- 9 лютого стало відомо, що лівий захисник бразильського "Шапекоенсе" Габріель Бусанелло вирушив в оренду до СК "Дніпро-1".
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