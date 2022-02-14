"Дніпро-1" оголосив про трансфер бразильського футболіста за 1,5 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".

"Дніпро-1" домовився про оренду лівого захисника "Шапекоенсе" Габріеля Бусанелло до грудня 2022 року. Дніпровський клуб має право викупу. Сума - не відома. Футболіст виступатиме під №6.



23-річний Бусанелло є вихованцем "Шапекоенсе". Футболіст провів у Серії А 30 матчів і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн. євро, а контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2023 року.