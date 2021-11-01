"Дніпро-1" розтрощив "Минай" в УПЛ
У 13-му турі УПЛ СК "Дніпро-1" розгромно переміг "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Дніпра-1" з рахунком 4:0. Голами відзначились Олексій Гуцуляк, Артем Довбик, Назарій Русин та Олександр Пихальонок.
"Дніпро-1" перегнав "Ворсклу" і піднявся на четверту позицію, у команди 25 балів і відставання у 7 очок від "Шахтаря", який є другим.
"Минай" з 8 балами займає чотирнадцяту позицію в УПЛ. Слідом йдуть "Чорноморець" (7 очок) і "Маріуполь" (4).
Чемпіонат України
13-й тур
1 листопада
"Дніпро-1" - "Минай" 4:0
Голи: Гуцуляк, 9, Довбик, 14, Пихальонок, 30, Русин, 90
- Нагадаємо, 30 жовтня "Динамо" перемогло у гостях "Маріуполь".
- "Шахтар" розгромив "Десну" та залишився на відстані у 3 очка від киян.
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