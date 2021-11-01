"Дніпро-1" розтрощив "Минай" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився розгромною перемогою "Дніпра-1" з рахунком 4:0. Голами відзначились Олексій Гуцуляк, Артем Довбик, Назарій Русин та Олександр Пихальонок.



"Дніпро-1" перегнав "Ворсклу" і піднявся на четверту позицію, у команди 25 балів і відставання у 7 очок від "Шахтаря", який є другим.



"Минай" з 8 балами займає чотирнадцяту позицію в УПЛ. Слідом йдуть "Чорноморець" (7 очок) і "Маріуполь" (4).

Чемпіонат України

13-й тур

1 листопада

"Дніпро-1" - "Минай" 4:0



Голи: Гуцуляк, 9, Довбик, 14, Пихальонок, 30, Русин, 90

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb